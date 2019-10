Jungle Classic realizará lançamento de card neste sábado (5)

Manaus- A organização do Jungle Classic Jiu-Jítsu realizará no próximo sábado (5), às 12h, a reunião de apresentação e lançamento da quarta edição da competição. O evento será realizado no Fast Temaki, localizada na Avenida Mário Ipiranga, no bairro Parque Dez, Zona centro-sul de Manaus.



Considerado o maior evento de lutas casadas do Brasil, o Jungle Classic Jiu-Jítsu contará com 16 super combates, estrelados por atletas veteranos da modalidade no Amazonas. As disputas acontecerão no dia (1°) de novembro, a partir das 19h, no Centro de Convenções do Manaus Plaza Shopping, localizado na Avenida Djalma Batista, bairro Chapada, Zona Centro-Sul da cidade.

Ingressos e pontos de vendas

Limitados, os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos pelo valor de R$ 70 (cadeira VIP) e R$ 1.000 (mesa VIP para oito lugares). Entre os pontos de vendas estão o Fast Temaki, na Rua Recife, bairro Parque Dez, zona centro-sul, aberto 24h; Grano & Grão, no 1º piso do Manaus Plaza Shopping; e na sede da Federação Amazonense de Jiu-Jítsu Profissional (Fajjpro), no bairro Japiim II, zona sul, das 9h às 17h.

*Com informações da assessoria