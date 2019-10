Amazonas Top Team realiza VI Open GI e NO-GI em outubro no Mauazinho

Manaus- No próximo dia seis de outubro vai acontecer o VI Open de Jiu-jítsu GI (com kimono) e NO-GI (sem kimono) Amazonas Top Team, evento que acontece todos os anos no ginásio da escola Nova Vida, na rua Jerusalém, bairro Mauazinho.

Como intuito de unir famílias, disseminar o esporte no local e mostrar a potencialidade do jiu-jítsu , o arbitro e professor Ayrton Santos, convida todos os atletas de Manaus a competir e concorrer as premiações do evento. "O Amazonas é um celeiro de campeões, inclusive a nossa academia tem atletas de ponta, campeões mundiais, campeões brasileiros, alguns moram fora do Amazonas vivendo da arte suave. Nosso intuito é mostrar para a sociedade o trabalho que estamos realizando no Mauazinho. Mostrar que o propósito é bem maior do que ensinar jiu-jítsu, e sim buscar novas oportunidades para atletas seguirem como profissionais mundo a fora", disse.

Campeonato padrão

“Decidimos realizar ao longo desses seis anos um campeonato com os mesmos padrões dos que são realizados hoje pelas federações dentro e fora de Manaus. De forma que chame a atenção dos competidores locais, com boas premiações, agregando valor ao evento com a presença de grandes atletas para interagir com os nossos atletas do Mauazinho e mostrar para a comunidade um pouco do que é o jiu-jítsu e dar oportunidade de ver seus filhos lutando e representando o seu bairro, e o que é melhor, tendo as suas famílias como público", relata Ayrton Santos, organizador do evento e líder da academia Amazonas Top Team.

Ação Social

Paralelo ao evento uma equipe de voluntários da UFAM vai estar no local realizando uma ação social com e alunos e professores de enfermagem fazendo vários serviços como aferição de pressão, glicemia, teste rápido de HIV e Sífilis para o público presente.

Premiações

Medalhas personalizadas do evento para os três primeiros colocados de cada a categoria e para os três primeiros colocados nas competições do absoluto.

Asolutos

Absolutos de Faixa Branca a Preta (Masculino e feminino)

