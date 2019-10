Cliper se prepara para disputa da Série B do Amazonense

O clube se prepara para a competição, que terá inicio em outubro | Foto: Divulgação/ SportsManaus

Manaus - O Atlético Cliper Clube se prepara para a disputa da Série B do Campeonato Amazonense, que terá inicio em outubro e se encerrará em novembro. O clube tentará o retorno à elite do futebol local, onde terá a concorrência de quatro equipes pelo mesmo objetivo.

Para a competição, o clube revelou um orçamento de R$50 mil, para o salário dos jogadores que conduzirão a equipe no torneio, com alguns velhos conhecidos do futebol local, além de apostas em talentos locais em seu quadro.

O elenco

Para a competição, o clube amazonense encaminhou acerto com os goleiros Rascifran e Leonardo, os laterais Pelezinho, Jussan e Dassayeev, Alberto, os zagueiros Pastor, Adriano e Luan, os volantes Antony, Rogério Pedra, Etoo, os meias Thiaguinho, Kelve e os atacantes Napão, Branco, Derik e Jonathas.

Presidente do clube (a esquerda) e o treinador do clube, Mazinho | Foto: Divulgação

De olho na Série B, o presidente Wallace Dantas revelou que o clube pode buscar o acesso. "Não iremos brincar na Série B. O clube não veio para brincadeira. Vamos entrar para conseguir o acesso para a elite", disse o presidente.

A preparação

Comandados por Mazinho, que veio de fora do Estado para conduzir a equipe ao acesso, o time iniciou os treinos no último dia 13. Durante a preparação, o treinador avisou que, primeiramente, avaliará jogadores do Amazonas e, se for necessário, pedirá reforços para o grupo.

"A ideia é analisar inicialmente os jogadores locais. Teremos um mês para trabalhar até começar a competição e, apesar de não conhecer os jogadores, tenho uma pessoa que conhece a qualidade deles no clube atualmente. Vamos avaliar, caso o clube precise, já mapeamos os atletas para agregarem ao elenco", disse o treinador.

Carreira

Treinador do clube, formado pelo curso de Parreira | Foto: Divulgação

O escolhido para comandar o Cliper, Mazinho teve sua formação em Educação Física, além de ter passado pelo curso de treinadores de Parreira, campeão em 1994 com a Seleção Brasileira. O treinador já teve passagens por Bonssucesso-RJ, Timbaúba-PE e Tocantins de Miracema, antes de chegar à equipe do Clíper motivado pelo projeto apresentado pelo clube.

Possíveis reforços



O treinador explicou que, caso necessários, os reforços já vêm sendo monitorados. "Nossos alvos são jogadores que estão em atividade, alguns no Rio de Janeiro e outros que terminaram suas competições recentemente", explicou Mazinho.

A competição

A Série B começa dia 12 de outubro e rola até dia 16 de novembro. Além do Cliper, outros quatro clubes disputam a competição: Amazonas FC, Holanda, São Raimundo-AM e Tarumã.

Cliper e São Raimundo na última Série B, em 2017. Nesse ano, o duelo terá novo confronto | Foto: Divulgação

O Cliper estreia na Série B no dia 12 de outubro, às 18h, contra o São Raimundo-AM. A partida está prevista para o estádio Ismael Benigno (Colina).