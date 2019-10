Grêmio e Flamengo disputam vaga para final da Libertadores

Grêmio e Flamengo começam a decidir na Arena do Grêmio nesta quarta-feira (2), a partir das 21h30, uma vaga para a final da atual edição da Copa Libertadores. Este não é um confronto inédito, pois há 35 anos as equipes já duelaram pelo direito de decidirem a competição.

No ano de 1984 a Libertadores tinha uma forma de disputa diferente. Naquela oportunidade, Grêmio, Flamengo e Universidad de Los Andes (Venezuela) disputaram um triangular em jogos de ida e volta para alcançarem a decisão. A vaga ficaria com quem tivesse mais vitórias.

Renato jogador

Com vitórias dos brasileiros sobre o time da Venezuela, a vaga seria decidida nos confrontos diretos entre Flamengo e Grêmio. Jogando em Porto Alegre, os gaúchos venceram por 5 a 1. Já no Maracanã o time carioca triunfou por 3 a 1. Para definir o classificado foi realizada uma terceira partida, mas em São Paulo. O resultado foi um empate sem gols. E a classificação foi para o Grêmio, que terminou com o melhor saldo de gols.

O atual técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, foi figura importante naquela decisão, mas no papel de jogador. Ele marcou um gol na vitória gaúcha por 5 a 1. Contudo, na final da competição os gaúchos acabaram superados pelo Independiente, da Argentina.

Classificação flamenguista

Porém, quando se consideram os confrontos entre Grêmio e Flamengo em mata-matas é que se percebe o equilíbrio do jogo desta quarta. As duas equipes já se encontraram em 12 oportunidades em jogos eliminatórios, seja em partidas do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e competições organizadas pela Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol). E são 6 classificações para cada lado.

O último Flamengo e Grêmio em mata-matas foi no ano passado pelas quartas-de-final da Copa do Brasil. A partida de ida, realizada em Porto Alegre, terminou em empate em 1 a 1. Na volta o rubro-negro garantiu a classificação com uma vitória de 1 a 0 no estádio do Maracanã.

Participações na Libertadores

Ao lado de Palmeiras e São Paulo, o Grêmio é um dos times brasileiros com mais participações na Libertadores, são 19 ao todo. Esta é a décima oportunidade na qual os gaúchos alcançam a semifinal, com cinco finais disputadas. Destas decisões, a equipe de Porto Alegre já garantiu 3 títulos.

Já o Flamengo conta com menos participações na competição, são 15. Esta é a quarta semifinal do time carioca. E a única vez na qual alcançou a decisão, em 1981, ficou com o título.

Diante deste retrospecto a expectativa é de um jogo muito equilibrado, que vai ser definido nos detalhes.

Você acompanha o primeiro jogo da semifinal entre Grêmio e Flamengo nesta quarta a partir das 21h10 na Rádio Nacional (1.130 AM).