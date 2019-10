North Warriors Muay Thai será realizada na quinta-feira (3)

Manaus- Com 12 combates de tirar o fôlego, a Federação Amazonense de Boxe Tailandês (FABT) vai realizar na próxima quinta-feira (3), às 19h30, a segunda edição do North Warriors Muay Thai . O evento, que conta com o apoio da Secretaria de Estado de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel), acontece no Ajuricaba Stadium, localizado na avenida Borba, 200, no bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus.



De acordo com o presidente da FABT, Rômulo Bonates, tudo está sendo planejado para que o público aproveite ao máximo a competição e veja grandes talentos da luta tailandesa no Amazonas sendo revelados.

“O evento foi cuidadosamente preparado, e estamos ansiosos por mais uma edição do North Warriors. O local escolhido é bastante confortável, climatizado, e o público com certeza terá a oportunidade de prestigiar uma competição de qualidade, com conforto e segurança”, afirmou.

De acordo com presidente, o objetivo do evento é incentivar cada vez mais a modalidade no Amazonas, e já existem planos para as próximas edições da competição, que devem acontecer a cada dois meses, fortalecendo a prática esportiva.

“Vamos dar oportunidades para todos os praticantes, desde o estreante até o profissional e, com isso, buscar promover um intercâmbio entre os lutadores amazonenses, para que tenham novas experiências e possam, mais tarde, competir em grandes eventos na Tailândia, por exemplo”, destacou.

A pesagem dos atletas será realizada na quarta-feira (2), das 19h às 20h, no mesmo local do evento. Para os campeões, serão disponibilizados troféus e premiação em dinheiro.

Os interessados poderão adquirir ingressos nos valores de R$ 25 (cadeira), R$ 40 (camarote individual) e camarote fechado.

*Com informações da assessoria