Competição de natação reunirá mais de 200 atletas no Sesi

A competição homenageia o professor e atleta Jefferson Caldas Mascarenhas, conhecido como “Lenda Viva da Natação Amazonense”. | Foto: Mauro Neto/Sejel

Manaus - Com a participação de 218 atletas de 10 clubes inscritos, a Federação Amazonense de Desportos Aquáticos (Fada) realiza no próximo sábado (5) o Campeonato Amazonense de Velocidade de Categorias 2º semestre – Troféu Jefferson Mascarenhas. O evento acontecerá no Clube do Trabalhador do Amazonas/Sesi, localizado no bairro Coroado, zona leste de Manaus, e conta com o apoio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

A competição homenageia o professor e atleta Jefferson Caldas Mascarenhas, conhecido como “Lenda Viva da Natação Amazonense”. Considerado um dos nadadores mais rápidos do Amazonas, Mascarenhas traz em seu currículo inúmeros títulos, como o de campeão Norte/Nordeste e a medalha de bronze no Troféu Brasil em 1991, na prova de 50 metros livre, com o tempo de 24”08.

Para o presidente da Fada, Victor Hugo Façanha, conhecido como “Botinho”, as expectativas para o evento são as melhores, inclusive com a torcida para a quebra de recordes. “Estamos preparando tudo para receber os atletas e garantir que possam fazer uma excelente competição. Esperamos que mais recordes sejam quebrados e cada vez mais talentos possam despontar”, afirmou.

A competição, que é oficial e chancelada pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), terá apenas provas de 50 metros e contará com atletas nas categorias Mirim (9 e 10 anos), Petiz (11 e 12 anos), Infantil (13 e 14 anos), Juvenil (15 e 16 anos), Júnior (17 a 19 anos) e sênior (de 20 anos em diante).

Destaque

Além de contar pontos para o ranking amazonense e nacional, o Campeonato Amazonense de Velocidade de Categorias 2º semestre – Troféu Jefferson Mascarenhas vai somar pontuação para o prêmio Mérito Aquático Professor Waldir de Oliveira 2019, em que os atletas que mais pontuaram e se destacaram durante a temporada são premiados pela Federação.

*Com informações da assessoria.