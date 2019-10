Escola participa da 4ª etapa do Campeonato Amazonense de Hipismo

Manaus- O Regimento de Policiamento Montado (RPMON) da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) sará representado pela Escola de Equitação Tiradentes na 4ª etapa do Campeonato Amazonense de Hipismo 2019 . A competição acontece neste sábado (5) e domingo (6), na Hípica Nilton Lins, localizada no bairro Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul de Manaus.

Os alunos da Escola participarão da competição que deve reunir cerca de 70 atletas, entre cavaleiros e amazonas, nas categorias Zerinho, Aspirante, Intermediária e Principal.

O instrutor Eduardo Lobão explica que leva esta etapa da competição o atleta que perder menos pontos durante os dois dias. “Será um concurso hípico com duas vias de prova. Os alunos montam num dia e depois repetem tudo no outro dia. Quem tiver menos pontos perdidos nos dois dias é o campeão da prova”, disse.

Em setembro deste ano, os alunos da Escola de Equitação Tiradentes participaram da 3ª Etapa do Campeonato Amazonense de Hipismo, também realizada na Hípica Nilton Lins, com o patrocínio da Federação Amazonense de Hipismo. A equipe se sagrou entre os vencedores premiados no evento desportivo amador, que reuniu competidores de Manaus e de municípios do interior.

A 4ª etapa faz parte do calendário de competições da modalidade e, até o final do ano, deve ser realizada ao menos mais uma competição para a definição do Campeonato Amazonense 2019.

*Com informações da assessoria