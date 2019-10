Inscrições para a Copa Luís Neto de Jiu-Jítsu encerram nesta quarta

Evento será realizado será realizado no próximo sábado (12), a partir das 9h, na Arena Poliesportiva do Amazonas (Amadeu Teixeira). | Foto: Divulgação

Termina na próxima quarta-feira (09), às 17h, o prazo de inscrições para a 24ª edição da Copa Luís Neto de Jiu-Jítsu Esportivo Gi/No Gi. O evento, que conta com o apoio da Secretaria de Estado de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel) e é organizado pela Federação Amazonense de Jiu-Jitsu Esportivo (Fajje), será realizado no próximo sábado (12), a partir das 9h, na Arena Poliesportiva do Amazonas (Amadeu Teixeira).

Com valores de R$ 50 (participação em um evento) e R$ 80 (participação em dois eventos), os interessados deverão se dirigir à sede da Fajje, na rua Comendador Matos Areosa, 423, bairro Santo Antônio, zona oeste de Manaus, e efetuar sua inscrição.

É importante lembra que, para se inscrever, é obrigatória a filiação na federação, que também pode ser feita no ato da inscrição. Mais informações pelos telefones (92) 9117-5444 ou (92) 3088-7710.

De acordo com o presidente da Fajje, professor Luís Neto, poderão competir crianças, jovens e adultos, em categorias que vão do Mirim ao Master, em todas as graduações. Os resultados valerão pontos para o ranking da Federação de 2019.

Ele falou sobre como anda a procura para participar do evento e o que esperar da competição. “Até o momento já temos 500 atletas inscritos, e a expectativa para a fim do prazo de inscrições é que pelo menos mil atletas participem da competição”.

Luiz Neto falou, ainda, sobre o sucesso do evento ao longo dos anos. “Fico feliz por ver que, a cada ano, a competição vem crescendo e revelando talentos da ‘arte suave’. Acredito que o esporte é uma ferramenta importante no desenvolvimento do ser humano e poder contribuir com esse crescimento é algo que nos faz preparar os eventos da federação com excelência e qualidade”.

Premiação

Os atletas que alcançarem os três primeiros lugares de cada categoria vão receber medalhas de ouro, prata e bronze, respectivamente.

As academias terão premiação em dinheiro, no valor de R$ 1 mil para a campeã, R$ 500 para a vice e R$ 300 para a terceira colocada. Os campeões nas categorias absoluto também vão contar com uma premiação em dinheiro.