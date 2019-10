Lutadora amazonense Ketlen "Fenômeno" ganha patrocínio

Lutadora irá retornar aos ringues buscando o cinturão | Foto: Divulgação

A Transire Eletrônicos, maior fabricante de terminais de pagamentos do Brasil, pertencente ao Grupo Transire e baseada em Manaus - AM, será uma das principais patrocinadoras da lutadora Ketlen “Fenômeno” Vieira em sua volta ao UFC, maior franquia de MMA do mundo.

A atleta amazonense retornará ao octógono após se recuperar de grave lesão no joelho, ocorrida às vésperas do confronto com a norte americana Tonya Evinger, em 2018. Embora a adversária ainda não esteja definida, a próxima luta está prevista para 14 de dezembro na cidade de Las Vegas, Estados Unidos.

Para o presidente do Grupo Transire, Gilberto Rodrigues Novaes, o apoio é uma forma de incentivar o esporte no Amazonas. “Além de ser um exemplo de superação, Ketlen é hoje um dos maiores orgulhos do povo amazonense. Por isso, não poderíamos deixar de apoiá-la em um momento tão importante e decisivo de sua carreira como este”, afirma.

Antes da contusão, Ketlen era cogitada como uma das desafiantes ao cinturão de sua categoria dentro do UFC. Atualmente, é a segunda colocada no ranking e seu próximo confronto pode levá-la a uma disputa contra Amanda “Leoa" Nunes.

“Em 2016, fui a primeira lutadora do Amazonas a assinar contrato para lutar no UFC. Agora tenho o desejo de conquistar o título e me tornar a primeira campeã amazonense. Estou preparada para fazer isso acontecer”, afirma Ketlen.

Trajetória no esporte

Ketlen fechou e anunciou seu novo patrocinador | Foto: Divulgação

Com 28 anos, 1,73 m e 61 kg, Ketlen “Fenômeno” disputa o UFC como peso galo. Invicta na competição, a lutadora realizou duas lutas em 2014, três em 2015, duas em 2016, duas em 2017 e uma em 2018, totalizando 10 vitórias. Venceu duas disputas por nocaute, quatro por finalização, duas por decisão unânime dos juízes e duas por decisão dividida.

Iniciada nas artes marciais aos 12 anos, Ketlen Vieira – nome de batismo da lutadora – é faixa preta de Jiu-Jítsu e faixa preta de Judô. A atleta já integrou as seleções brasileiras de judô e luta olímpica. Também já foi campeã nacional de wrestling – modalidade dentro da qual também possui um cartel de dez lutas e dez vitórias.

Sobre o Grupo Transire

Nasceu da vontade dos sócios de criarem produtos inovadores com características únicas de desenvolvimento e tecnologia, associado a garantia da qualidade nos processos e segurança das informações. A fábrica está diretamente ligada ao mercado de automação, fabricando terminais PoS e PINPads altamente seguros e produtos eletrônicos para transações financeiras via cartão.

Com profissionais experientes e altamente qualificados, o Grupo Transire preserva o respeito aos clientes, fornecedores e colaboradores. A sustentabilidade, a inovação e a qualidade permeiam todos os processos da empresa. O Grupo Transire é composto atualmente pelas empresas Transire Eletrônicos, PAX do Brasil, Rede Celer, Iranduba Pescados, entre outras.