Palmeiras fecha preparação para clássico com Luiz Adriano em campo

O Palmeiras realizou seu último treinamento para o clássico contra o Santos na tarde desta terça-feira. O centroavante Luiz Adriano esteve no gramado da Academia de Futebol e deve reforçar o time titular no confronto com o tradicional adversário praiano.

Desgastado fisicamente, Luiz Adriano acabou substituído por Borja no empate contra o Atlético-MG. Em Santos, a tendência é o retorno do centroavante brasileiro, artilheiro da gestão Mano Menezes com cinco gols. Deyverson, punido com o terceiro amarelo, está fora.

O jogo no litoral marca a volta ao banco de reservas de Mano Menezes, suspenso diante do Atlético-MG. O técnico adotou clima de mistério no último ensaio para o duelo e permitiu a presença dos jornalistas apenas durante o aquecimento, realizado com a presença de Luiz Adriano em campo.

O goleiro Weverton e o zagueiro Gustavo Gomez, convocados por suas seleções, são desfalques. Enquanto Fernando Prass e Jailson brigam pela vaga na meta, Luan jogará no miolo da defesa. Na meia, Gustavo Scarpa e Lucas Lima concorrem por um lugar entre os titulares.

O técnico Mano Menezes deve mandar a campo a seguinte escalação em Santos: Fernando Prass (Jailson); Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa (Lucas Lima); Dudu, Willian e Luiz Adriano.

O confronto, válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 21h30 (de Brasília) de quarta-feira, na Vila Belmiro. O duelo vale a vice-liderança, já que o Palmeiras tem 47 pontos e 13 vitórias e o Santos, 44 pontos e as mesmas 13 vitórias.