Fluminense tenta terceira vitória seguida para se afastar do Z-4

O Fluminense está pronto para o chamado “duelo de seis pontos” desta quarta (9). O tricolor enfrenta o Cruzeiro pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão, às 21h30 (horário de Brasília).

Nesta oportunidade a equipe carioca busca a terceira vitória consecutiva na competição e pode abrir até seis pontos de vantagem para a zona do rebaixamento. Além disso, ficaria oito pontos à frente da raposa e deixaria o adversário afundado em uma crise.

Mas o confronto não promete facilidades, pois o técnico Marcão terá três grandes desfalques. Allan e Caio Henrique não jogam, pois estão servindo a seleção brasileira sub-23.

Além deles, Digão não pode atuar, pois pertence ao Cruzeiro. Para o lugar do zagueiro, Nino deve ser o titular. Caio Henrique será substituído pelo recém-contratado Orinho. No caso de Allan, o favorito a assumir a vaga é Yuri, mas Dodi e Airton também brigam pela posição. É um Fluminense com muitas modificações, mas que trata a partida como uma final.

O meia Daniel afirma que a equipe terá que se dedicar demais para sair com os três pontos: “É um jogo muito importante, mais uma final. Cada jogo agora é uma decisão. E já estamos mostrando isso dentro de campo, com nossa vontade. Quanto aos desfalques, é óbvio que não ficamos felizes de perder jogadores importantes, titulares. Mas tenho certeza de que quem entrar dará conta do recado”.