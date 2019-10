Lutadora do AM disputa torneio internacional de MMA em Portugal

A amazonense compete no último dia de evento | Foto: Divulgação

A lutadora de MMA (Artes Marciais Mistas), Mayana Kellem, conhecida como Rainha da Selva, é a representante feminina do Amazonas no Mr. Cage MMA Championship 39, torneio internacional da modalidade, que acontece no próximo domingo (13/10) na cidade de Maia, em Portugal.

A atleta é detentora do cinturão da competição na categoria Peso Galo e viajou para a competição com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), na manhã desta quarta (09/10).

A competição, que nasceu no Amazonas e expandiu para fora do país, fará parte do Power Expo 2019, o maior evento de múltiplos esportes realizado no país europeu, neste sábado (12) e domingo (13/10). A amazonense compete no último dia de evento.

Estudante de Direito e praticante da modalidade há mais de seis anos, Mayana carrega no currículo, além do cinturão do Mr. Cage, o título do Rei da Selva Combat, também na categoria Galo, que lhe rendeu o título de Rainha da Selva.

Para a disputa do domingo, ela se prepara há mais de dois meses com treinos intensivos e alimentação balanceada. “Ainda não sei quem será a minha adversária, mas estou treinando tudo. Jiu-jitsu, Muay Thai, e a tática é não perder o foco, uma vez que não conheço minha opositora”, explicou Kellem.

A atleta lembra que começou na modalidade somente como hobby, na intenção de buscar um melhor condicionamento físico e bem-estar, mas que aceitou convite de amigos e participou de um evento do qual saiu vitoriosa. Com o resultado empolgante, ela passou a profissionalizar os treinos e a se dedicar mais. Levando em consideração o apoio de amigos, patrocinadores e pessoas que acreditaram no seu desempenho, ela conta que, atualmente, é uma militante da disseminação do MMA.

“Sou muito grata a todos que me ajudaram até aqui, e hoje eu gosto de ensinar, de compartilhar conhecimentos, fazer essa troca de experiência, inclusive com as mulheres, para que elas continuem ganhando espaço e quem sabe se profissionalizem no esporte”.

O titular da Sejel, Caio André de Oliveira, destacou o trabalho que vem sendo desenvolvido dentro da secretaria para apoiar todas as modalidades esportivas, incentivando a participação em competições dentro e fora do país, e desejou uma boa luta para a representante manauara.

“Nós temos feito o possível para atender a todos os esportes, em todos os cantos do estado, como pediu o governador Wilson Lima. Mayana é uma referência no que diz respeito ao MMA feminino, e acreditamos que ela nos representará bem. Desejamos uma boa competição a essa grande atleta”, finalizou.