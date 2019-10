Campanha Doe um brinquedo e ganhe sorrisos arrecada 15 mil brinquedos

Manacapuru - A campanha "Doe um brinquedo e ganhe sorrisos", cuja meta inicial era arrecadar 4 mil brinquedos, já conseguiu a doação de quase 15 mil. Os brinquedos serão distribuídos no próximo sábado (12/10), às 18h, após a 3ª Corrida dos Curumins, programada para iniciar às 16h, no Parque do Ingá, em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus em linha reta).

A ação está sendo realizada pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e pela Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), em parceria com as demais secretarias estaduais, que funcionaram como pontos de coleta, além de terem desenvolvido atividades para estimular as doações com os públicos externo e interno.

A Corrida dos Curumins é um evento esportivo coordenado pela Sejel e voltado para o público infantil. Sua primeira edição foi em 2015, contando com a participação de 600 crianças. Nos anos 2017 e 2018, a competição não foi realizada. Nesta atual gestão, o Governo do Amazonas retomou a realização do evento, que já conta com mais de mil crianças inscritas.

A competição 2019 vai ganhar o reforço da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Seped). A participação da Seped no evento foi um pedido da primeira-dama do Estado, Taiana Lima, para incluir estrutura e programação especial para crianças com deficiência. A Seped vai montar um Espaço Inclusivo no Parque do Ingá para receber crianças – com ou sem deficiência – e seus familiares para um fim de tarde lúdico.

Entre as atividades a serem oferecidas pelos servidores da secretaria, estão o Circuito Motor e a Pintura Facial. Levando inclusão às diversões tradicionais, como andar de bicicleta e brincar na gangorra, a Seped vai contar com o apoio do Pedala Mania. O grupo possui equipamentos adaptados para usuários de cadeiras de rodas.

*Com informações da assessoria