Dupla de zaga do Flamengo ainda é incerta contra Atlético-MG

Além do ataque mais positivo do campeonato, com 52 gols em 23 partidas, o Flamengo também é dono de uma sólida defesa. O rubro-negro carioca só foi vazado em vinte ocasiões. Para fortalecer o setor defensivo, o português Jorge Jesus trouxe o espanhol Pablo Marí.

O zagueiro iria jogar a segunda divisão na Europa e agora vive um outro patamar atuando no clube da maior torcida do Brasil. “É diferente. Há um ano eu estava na segunda divisão da Espanha. Agora vou jogar uma semifinal de Libertadores. Creio que meus amigos estão a celebrar o que vivo aqui”, disse.

O jogador de 26 anos já marcou um gol com a camisa rubro-negra, usando a canhota contra o Ceará, e já acumula uma sequência de 16 jogos seguidos. Pablo admite o desgaste, mas diz que tem gana para continuar. O próximo desafio de Marí e dos flamenguistas é contra o Atlético-MG. Para Marí, a ordem do Mister é esquecer o VAR e o possível anti-jogo dos oponentes dentro de campo.

“Temos recebido muitas faltas. É uma das armas dos adversários para tentar parar nosso jogo. Não podemos depender dos outros. Temos que fazer a nossa parte”, finalizou Marí. Com Rodrigo Caio servindo a Seleção Brasileira, Rodolpho ou Thuller deve formar com o espanhol a dupla de zaga para enfrentar o Galo, mas o jogador não antecipou qual será a escolha do treinador português.

Flamengo e Atlético Mineiro jogam nesta quinta-feira (10), às 20h, num Maracanã, mais uma vez, lotado pelos rubro-negros. Sessenta mil pessoas devem estar presentes no estádio para o duelo pela 24ª rodada do campeonato brasileiro. No primeiro turno, o Galo superou, por 2 a 1, o Urubu.