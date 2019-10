Federação do AM de Futebol de Mesa promove torneio no próximo domingo

Para os interessados, as inscrições poderão ser feitas até o dia do evento, com uma taxa de R$ 20. Os três primeiros colocados receberão placas como forma de premiação. | Foto: Divulgação

No próximo domingo (13), a Federação Amazonense de Futebol de Mesa (FAFM) vai realizar a Copa FAFM na modalidade de 12 toques. O evento, que tem o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel), terá início às 8h no Estádio Carlos Zamith, no bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus.

Com a estimativa da participação de 14 atletas, o torneio vai reunir pessoas de várias idades para disputar a modalidade de 12 toques, na qual o jogador precisa chutar no gol no 12º toque do botão com a bola. A pontuação desta disputa irá servir para o ranking amazonense da modalidade, que é utilizado para definir as vagas nas competições nacionais.

O vice-presidente da FAFM, Paulo Souza, falou sobre a expectativa para a Copa e também pontuou sobre o que espera do desempenho dos competidores.

“A expectativa é que tenhamos uma competição com nível alto, pois a modalidade vem crescendo bastante no estado. O principal objetivo da federação é alcançarmos índices para participar de competições nacionais representando o Amazonas pelo país”.

Para os interessados, as inscrições poderão ser feitas até o dia do evento, com uma taxa de R$ 20. Os três primeiros colocados receberão placas como forma de premiação.

Origem da modalidade

O futebol de mesa foi criado em 1930 pelo brasileiro Geraldo Cardoso Décourt. Inicialmente, o jogo era praticado com botões de roupas e com o tempo foi sendo aperfeiçoado nas regras e materiais utilizados.

Atualmente a modalidade tem grande importância no cenário esportivo e é bastante praticada no Amazonas, coordenada pela Federação Amazonense de Futebol de Mesa, que movimenta o esporte com a realização de várias competições durante o ano.