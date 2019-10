Brasileira conquista medalha inédita no Mundial de Boxe

A pugilista brasileira Bia Ferreira derrotou a russa Natalia Shadrina nesta quinta (10) e garantiu uma medalha inédita para o Brasil, pois se classificou para as semifinais do Mundial de Boxe, que acontece na cidade de Ulan-Ude, na Rússia. Desta forma ela garante ao menos um bronze.

O triunfo da brasileira foi muito difícil, tanto que os juízes deram a vitória para ela com o placar de 3 a 2.

A semifinal de Bia acontece no próximo sábado (12), e a adversária será a norte-americana Rashida Ellis. As duas já protagonizaram 3 lutas, com duas vitórias da brasileira.