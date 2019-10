Vídeo: Equipe do Em Tempo aceitou o desafio de pedalar sobre as águas

Equipe do Portal Em tempo participou do Desafio de Hidrobike | Foto: Reprodução

Manaus - Superação, aventura e diversão definem o desafio aceito pela equipe do Portal Em Tempo na tarde desta quarta-feira (9) para percorrer 12 quilômetros de extensão do Porto do São Raimundo, Zona Oeste de Manaus até a Ponta Negra, Zona Oeste, na expedição da Igara hidrobikes pelo rio Negro, uma nova modalidade que une diversão e lazer para os manauaras.

A equipe do Portal Em Tempo , composta pelos repórteres Izaias Godinho e Andreza Miller, da Social Media Tammy Castro e da designer Desirée Souza, tiveram as instrução e acompanhamento de Elter Brito. Na Orla do São Raimundo a equipe teve o primeiro contato com a hidrobike e recebeu todas as instruções de segurança para o percurso, que teve cinco horas de duração, com direito a uma pausa para descanso e alimentação.

Equipe unida e integrada

Para a equipe, o passeio proporcionou integração e mais união entre o grupo. A designer Desirée Souza, conta que o passeio teve ponto auge ao chegar próximo a Ponte Rio Negro. "O passeio foi incrível, admirar a paisagem e a nossa ponte linda. Uma sensação de medo e também de aventura. É bom sair da zona de conforto. E deu para relaxar um pouco, curtindo o vento e a companhia dos botos", destaca.

O passeio é dividido em duas etapas: a primeira tem quatro quilômetros do Porto do São Raimundo até a Ponte Rio Negro, onde a equipe fez uma pausa para alimentação e retornou para a segunda fase do passeio: mais oito quilômetros até a orla da Ponta Negra.

A social media Tammy Castro, que registrou o desafio para as redes sociais do Em Tempo, destaca a beleza natural durante o passeio e as aventuras da equipe que venceu o medo durante o passeio. "Quando chegamos no Porto do São Raimundo estávamos com medo, pois não tínhamos uma segunda roupa para cair na água. Cansamos na metade do caminho, mas conseguimos trabalhar em equipe e chegarmos até a reta final, que parecia muito distante", relembra.

Saúde, relaxamento e atividades físicas

Além da aventura, diversão e relaxamento da equipe, a Igara Hidrobikes também oferece benefícios para a saúde percebidos pela jornalista Andrezza Miller. "A chei incrível a sensação de liberdade e a paisagem vista de outra forma, além de fazer exercícios que é muito bom para a saúde, essa expedição é um pouco cansativa, mas a sensação é maravilhosa. Recomendo para quem gosta de praticar esportes", ressalta a Jornalista.

O repórter Izaias Godinho, que foi um dos mais animados e o primeiro a chegar na reta final da expedição, destaca que foi uma oportunidade especial. "Pedalar em uma hidrobike, em meio ao Rio Negro, e poder contemplar de perto as belezas de Manaus é incrível. Mas quem tem interesse em praticar o esporte, deve estar consciente de que o trajeto é longo e exige um certo preparo físico. Mas com certeza pretendo voltar outras vezes", ressalta Izaias

Saiba mais sobre a expedição

Uma aventura de 12 quilômetros com três a quatro horas de percurso do Porto do São Raimundo até a Ponta Negra. É o que promete a expedição da Igara Hidrobike em todas as quartas-feiras.

“A expedição ocorre a noite por conta do sol durante o dia. Nossa expedição é tranquila e segue todas as normas como navegar a 300 metros da margem, iluminação náutica, ter colete, instrutor e ser mapeado por uma pessoa na terra. E realizamos na quarta-feira por causa da faixa liberada na Ponta Negra, o que acaba chamando atenção das pessoas”, enfatiza.

Serviço

O quê: Expedição da Igara Hidrobike (Bicicleta aquática sobre o Rio Negro)

Onde: Porto do São Raimundo à Ponta Negra

Quanto: R$ 100 (Inclui lanche)

Quando: Quartas às 17h

Informações: 99459-6417



Acompanhe um pouco mais como foi o 'Desafio Em Tempo' aqui: