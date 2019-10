Manaus recebe torneio de ginástica rítmica no dia 13 deste mês

Manaus- O Centro de Ginástica do Amazonas (CGA) vai receber, no próximo domingo (13), o Torneio de Ginástica Rítmica de Novos Talentos Antonieta Tinoco. Realizado pela Federação Amazonense de Ginástica (FAG), o evento acontece das 8h ao meio-dia, na Vila Olímpica de Manaus, Zona Centro-Oeste, e conta com o apoio da Secretaria de Estado de Juventudes, Esporte e Lazer (Sejel).

Com 36 atletas e cinco clubes inscritos, o torneio pretende fortalecer a busca por novos talentos na modalidade no estado. Serão realizadas competições nas categorias Petti (5 e 6 anos) até a categoria Infantil (11 e 12 anos), atendendo assim diferentes faixas etárias de atletas iniciantes, como explicou a presidente da FAG, Alessandra Balbi.

“A disputa abre a oportunidade para que os clubes possam mostrar o talento de suas integrantes, podendo aperfeiçoar e levá-las para um nível técnico mais elevado. Além disso, temos dois objetivos claros nesse tipo de competição, que são o crescimento dos clubes em relação a base e a descoberta de novos talentos”, finalizou.

A premiação do torneio em medalhas será direcionada às atletas campeãs e os troféus aos clubes vencedores. O titular da Sejel, Caio André de Oliveira, ressalta a importância desse tipo de torneio para o fortalecimento da ginástica no estado.

“A ginástica é uma das modalidades mais procuradas pela comunidade, e o torneio contribui para que o esporte mantenha um crescimento constante e revele novos atletas”.

*Com informações da assessoria