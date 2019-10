Preparador físico Deivison Combé segue no Manaus FC em 2020

Preparador será o responsável por deixar o time na “ponta dos cascos” para a temporada 2020 | Foto: Divulgação

O Manaus Futebol Clube anunciou, nesta sexta-feira (11), mais uma renovação contratual para a próxima temporada. Trata-se do preparador físico Deivison Combé, profissional que seguirá fazendo parte da comissão técnica, liderada pelo treinador Welington Fajardo. Ele será o responsável por deixar o time na “ponta dos cascos” para a temporada 2020.

“Sabemos que é uma responsabilidade muito grande, bem maior do que se conseguir um acesso à Série C. Envolve várias coisas: a busca pelo quarto título amazonense, a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil e a conquista do acesso à Segunda Divisão. Isso nos traz uma responsabilidade maior em relação à preparação física dos atletas, e uma boa pré-temporada será fundamental para o restante do ano”, avaliou Combé.

Natural de Caruaru (PE), José Deivison de Jesus Batista Combé tem 36 anos e chegou ao tricampeão amazonense no início da Série D do Campeonato Brasileiro desta temporada. A continuidade do profissional no clube foi um pedido de Fajardo à diretoria, que, com o comandante, avaliou o trabalho desenvolvido pelo preparador físico de maneira positiva.

“Muito importante a manutenção do Combé, que fez um trabalho crucial, principalmente na campanha do acesso à Série C. É interessante essa continuidade, porque ele já conhece o clube, a maioria dos jogadores, e isso facilita muito o planejamento das atividades”, destacou o presidente do Gavião do Norte, Luis Mitoso.

*Com informações da assessoria