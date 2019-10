Mesmo com reservas, Brasil vence na Copa do Mundo de vôlei

Tendo como adversário o lanterna da competição, o técnico Renan dal Zotto decidiu poupar titulares como Lucão, Maurício Souza, Bruninho, Leal e Lucarelli. | Foto: Divulgação

Manaus - Com uma equipe repleta de suplentes, o Brasil derrotou a Tunísia nesta sexta (11) por 3 sets a 0 (parciais de 25/17, 25/14 e 25/13) e deu mais um passo rumo ao título da Copa do Mundo de vôlei masculino, que acontece no Japão.

Tendo como adversário o lanterna da competição, o técnico Renan dal Zotto decidiu poupar titulares como Lucão, Maurício Souza, Bruninho, Leal e Lucarelli. E mesmo com uma “equipe b” o Brasil foi superior durante todo o confronto e somou a oitava vitória consecutiva, mantendo os 100% de aproveitamento.

Agora, o próximo adversário do Brasil é a vice-líder Polônia. Uma vitória da equipe brasileira neste jogo praticamente garante o título da Copa do Mundo. A partida acontece no próximo domingo às 3h (horário de Brasília).

*Com informações da Agência Brasil