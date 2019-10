Esporte e solidariedade se unem na corrida Outubro Verde e Rosa

As integrantes do grupo Gamma Amazônia exibindo as camisas da corrida e da campanha verde e rosa. | Foto: Leonardo Mota

Manaus - A segunda edição da corrida “Outubro Verde Rosa” acontecerá no dia 27 de outubro, na praia do Complexo Turístico Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, com largada a partir das 7h. O evento pretende reunir corredores de várias idades em prol da saúde e da solidariedade. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até o dia 24 de outubro.

O evento esportivo é promovido pelo Grupo de Apoio a Mulheres Mastectomizadas da Amazônia (Gamma), que atua na conscientização e informação sobre a prevenção e apoio a mulheres com câncer de mama no Amazonas.

Parte dos valores arrecadados serão direcionados à aquisição da sede e para a manutenção das atividades do conjunto que apoia pacientes em tratamento contra o câncer.

Prótese de mama, perucas, lenços, chapéus, toucas, porta dreno masculino e feminino, bolinha terapêutica, almofada da esperança, protetor de braços de traqueostomia feminino e masculino, são alguns dos materiais doados aos pacientes que estão em tratamento de câncer.

A preparação da corrida Verde e Rosa está a todo vapor. | Foto: Leonardo Mota

A prova será realizada na modalidade individual geral e homens e mulheres farão o circuito de cinco quilômetros. Os participantes inscritos na corrida receberão medalhas como premiação ao finalizar o trajeto. As inscrições, regulamento e outros detalhes estão disponíveis no site da organizadora da corrida: ticket agora.

Quem optar pela inscrição presencial deve realizar no Espaço Gamma, nas terças e quintas-feiras, de 11h às 16h até 24 de outubro. Já a entrega dos kits, composto por camisa e sacochila também acontecerá no mesmo local, nos dias 25 e 26 de outubro, das 10h às 16h.

Campanha Verde e Rosa

Outubro é conhecido mundialmente como o mês de combate ao câncer de mama, simbolizado pelo laço rosa, ícone representativo da ação, que ganhou mais força e significado com a adesão do verde, essa junção das cores surgiu da iniciativa de Oriona Ohse, que fundou o Gamma em 2009.

Oriona Maria Ferreira Ohse, de 58 anos, superou a batalha contra o câncer e ressalta a importância de aliar o verde em referência dupla: “O verde é a esperança das guerreiras que buscam a cura, assim como o verde representa a mata e a natureza, o verde da Amazônia, o lugar que vivemos. ”

Por meio do Gamma, Ohse encoraja outras mulheres a mudar suas perspectivas em relação ao tratamento da doença e durante as conversas com as pacientes na FCecon, junto com sua equipe distribui sorrisos e palavras de conforto e superação. Em meio à entrega de bolos e sucos, as integrantes do Gamma fazem discursos motivacionais, agradecem e elevam a autoestima das pacientes com elogios.

Á esquerda , Maria Fanildes que contou sua história de integração ao Gamma e Maria Souza à direita, compartilham a alegria. | Foto: Leonardo Mota

A aposentada Maria Fanildes de 65 anos, foi uma dessa pacientes que foi impactada pelo projeto e conta sua vivência na luta contra o câncer descoberto em 2014, além de ressaltar o trabalho positivo do Gamma durante seu processo de tratamento.

"Recebi o diagnóstico do câncer e comecei a fazer o tratamento no FCecon, estava muito triste e desesperada. Um dia enquanto esperava por mais uma sessão de quimioterapia conheci o grupo, por meio do convite da Oriona, toda feliz e alegre cumprimentando e convidando os presentes na sala. Ter aceitado esse convite, mudou minha maneira de ver o tratamento. Deixei a tristeza de lado e aprendi a ter qualidade de vida na comunhão com as minhas amigas do grupo", destaca.

Os laços, bijuterias e crochês produzidos pelas integrantes do Gamma são comercializados no bazar que possui um stand em cada Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC). Os pontos foram cedidos por meio da parceria com a Secretaria de Justiça do Amazonas (Sejusc) e a venda dos itens é revertida para o grupo e para o auxílio das integrantes.

Vitalidade e força de vontade fazem parte da rotina dessas mulheres. | Foto: Leonardo Mota

Corrida pela vida

A importância da prática de exercícios físicos está entre uma das recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), que sugere níveis de atividade física aos idosos. Incluir exercícios físicos como caminhada, dança, jardinagem e natação na rotina diária por no mínimo 60 minutos proporciona fortalecimento muscular, envolvendo grandes grupos musculares e deve ser feito em duas ou mais dias por semana.

Não ficar parado é o segredo para evitar doenças como acidentes cerebrovasculares, diabetes, hipertensão e osteoporose, segundo estudo divulgado pela OMS em 2018. Por essa razão, a presidente do Gamma destaca a iniciativa da corrida do outubro verde e rosa para promover a qualidade de vida e o bem-estar de praticantes e não praticantes do esporte.

“Desde criança já podemos ser incentivados a ter uma vida saudável, por que seria diferente na terceira idade? A boa alimentação, o cuidado e a prevenção de doenças como o câncer devem ser difundidas não só em outubro, mas durante o ano inteiro", comenta Oriona.

Com a temática: “A cada passo uma vitória”, a segunda edição da Corrida Outubro Verde Rosa pretende atrair a atenção da sociedade geral para a luta contra o câncer. Além de contar com a participação de mulheres que venceram a doença, simbolizando a caminhada da vitória.

Oriona Ohse, presidente do Gamma. | Foto: Leonardo Mota

“Muitas mulheres enfrentam a batalha do tratamento sozinhas e por vezes lutando em silêncio, por isso essa corrida tem um caráter de protesto pacífico, pois você não está sozinha, você pode vencer assim como nós. O Gamma se torna a extensão da nossa família, pois a maioria das integrantes é aposentada, com filhos crescidos, que não convivem mais em casa”, finaliza a presidente.

Serviço: 2ª Corrida Verde e Rosa – Grupo Gamma Amazônia.

Dia: 27 de outubro

Percurso: 5 km

Local: Ponta Negra

Concentração: 6:30h

Largada: 7h

Inscrições: www.ticketagora.com.br

Valor da inscrição: R$ 60 + taxa de serviços online.