Tarumã, Amazonas FC, São Raimundo e Cliper abrem a Série B na Colina

Manaus - Vai começar a Série B do Campeonato Amazonense. O pontapé inicial será dado neste sábado (12), quando serão realizadas as duas partidas da rodada dupla inaugural, no Estádio da Colina, no bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus.

Cinco clubes correm atrás de duas vagas de acesso à Série A em 2020: São Raimundo, EC Tarumã, Cliper, Holanda e Amazonas FC. Para muitos, a Série B é um estágio para a profissionalização dos clubes - uma vitrine para os jogadores e um laboratório para os treinadores.

Neste ano, os treinadores em destaques são Paulo Diogo Morgado (São Raimundo), Fernando Lage (EC Tarumã), Mazinho (Cliper), Sérgio Gois (Holanda) e Lecheva (Amazonas FC).

Esta é a oportunidade de assistir também atletas que disputaram por diversas vezes a Série A do Amazonense e que prometem ser os destaques de suas equipes, como: Jonathan, Roberto Dinamite, Marinho (São Raimundo); Wesley ¨Napão¨, Rpgério Pedra, Alberto e Branco (Cliper), o novato Amazonas FC, vêm com um elenco forte, escolhido com afinco pelo técnico Lecheva.

Além do São Raimundo, sete vezes campeão estadual da Série A, há times que estão na Série B e já brilharam na elite do futebol amazonense, como o Holanda, campeão amazonense em 2008 e o Cliper, vice-campeão em 2002.

A competição

Cinco clubes se enfrentam na primeira fase (em jogo único, sem partida de volta). Após cinco rodadas, as duas equipes que somarem mais pontos já estarão garantidas na Série A de 2020, e farão a final da Série B, em jogo único (sem vantagem).

Confira os jogos da 1ª rodada da Série B

Local: Estádio Ismael Benigno

16h: EC Tarumã x Amazonas FC

18h: Cliper x São Raimundo