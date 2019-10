São Raimundo vence Cliper na estreia da Série B do Amazonense

Manaus - São Raimundo e Cliper Clube fizeram um grande jogo e bem movimentado, pela primeira rodada do Campeonato Amazonense da Série B. No final, o Tufão da Colina venceu por 1 a 0, mas pelo volume de jogo e as chances perdidas pelo Águia Dourada do P10, no mínimo o empate seria o resultado mais justo em campo. O jogo foi realizado na noite deste sábado (12) no estádio Ismael Benigno, a Colina, zona Oeste da capital. O gol da vitória do São Raimundo foi marcado pelo atacante Tiago Maranhão.

Pela segunda rodada, o Cliper Clube encara o Amazonas FC, no sábado (19) às 18h, no estádio da Colina. Já o São Raimundo folga na tabela e só volta a jogar com o Amazonas, pela terceira rodada, dia 26 de outubro, às 18h, na Colina.

Para o técnico do São Raimundo, Paulo Morgado, o resultado foi conquistado com muitas dificuldades, pois precisa de jogadores em algumas posições, mas por falta de condições financeiras o clube não pode contratar.

"Sabíamos que o Cliper é um dos candidatos ao acesso, muita gente acha que é o São Raimundo tem que ganhar de qualquer jeito, mas não é assim. Por isso, que o São Raimundo nos últimos quatro anos caiu duas vezes. O Cliper tem um bom time, não foi fácil. Nós precisamos de dois meias e um atacante, mas sem dinheiro não tem como fazer", lamentou.

Treinador do São Raimundo, Paulo Morgado | Foto: Divulgação

De acordo com Mazinho, o Cliper teve uma boa atuação, apesar do gramado da Colina não está em boas condições. Para ele, o time mostrou em campo que tem condições de lutar pela vaga e vai só depender de si próprio para isso.

"Mesmo com o campo sem condições, o time jogou muito melhor, criamos diversas oportunidades, mas o futebol é assim, se não caprichar na frente, pode tomar um revés, levar um gol e perder o jogo, foi o que aconteceu. O São Raimundo é uma belíssima equipe, mas não criaram uma chance clara de gol. Temos três jogos pela frente e dependemos apenas de nós mesmos. A vitória não veio, mas nossa atuação nos fortaleceu mais ainda", disse o treinador.

Técnico do Cliper Clube, Mazinho | Foto: Divulgação

Jogo

O São Raimundo começou com um domínio na posse de bola, mas o Cliper com jogadores experientes era perigoso. Aos 15 minutos, o Tufão da Colina chegou pela primeira vez com perigo com Dinamite, que chutou pela direita, mas o goleiro defendeu.

Aos 21 minutos, foi a vez do Cliper chegar com perigo ao ataque. Pela esquerda, Branco passa pelo zagueiro e chuta forte rasteiro, mas o goleiro bem posicionado defende. Aos poucos, o Águia Dourada do P10 foi retomando as ações da partida.

Aos 26 minutos, Canela pela direita vira para esquerda e Branco com categoria mata no peito e chuta forte, mas Jonathan evita o gol. Aos 29 minutos, o São Raimundo chega ao ataque na tabela de Emerson com Thiago Bigo, que chupitou no canto esquerdo e o goleiro defendeu.

No segundo tempo, o São Raimundo iniciou igual ao primeiro tempo, ou seja, tomando conta das ações. Aos 10 minutos, pela direita Dinamite cruza rasteiro e Ray na pequena área perde o tempo da bola e a chance de marcar.

Aos 14 minutos, depois do cruzamento de Igor pela direita na grande área, Dinamite domina a bola e deixa para Denis Maranhão, que chuta no canto esquerdo para marcar, 1 a 0 Tufão.

Aos 21 minutos, o Águia Dourada do P10 arranca pela direita com Canela, que cruza rasteiro, mas Branco chega atrasado e perde a chance de empatar. Aos 29 minutos, mas uma chance para o Cliper. Depois do cruzamento na grande área, a bola sobra para Canela para bater de primeira e a bola passou próximo ao ângulo esquerdo do goleiro.

Aos 46 minutos, contra-ataque do Cliper pela esquerda, Branco ganha na velocidade do zagueiro e chuta, mas o goleiro Jonathan mais uma vez evita o empate.

*Com informações da assessoria