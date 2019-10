24° Copa Luís Neto de Jiu-Jítsu Esportivo reuniu 830 atletas em Manaus

Manaus - A Federação Amazonense de Jiu-Jítsu Esportivo (Fajje) realizou, no sábado (12), a 24° edição da Copa Luís Neto de Jiu-Jítsu Esportivo Gi/No Gi, que reuniu 830 atletas na Arena Poliesportiva do Amazonas (Amadeu Teixeira). O evento contou com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

A próxima competição realizada pela Fajje será o Grand Slam de Jiu-Jítsu, dia 30 de novembro, novamente na Arena Amadeu Teixeira. De acordo com o presidente da Fajje e organizador da competição, o faixa preta Luís Neto, a adesão de atletas e academias garantiu o sucesso do evento.

As três academias vencedoras no pódio | Foto: Mauro Neto

“Conseguimos mais uma vez realizar um campeonato de excelência e estou muito satisfeito com o resultado. A participação dos lutadores e das academias tem sido cada vez maior e isso só mostra a confiança no nosso trabalho e isso é nossa maior recompensa", afirmou.

No resultado geral, a academia Nova União levou o título da competição, além de R$ 1 mil em dinheiro. Em segundo lugar ficou a equipe Lucivam Araújo, que faturou R$ 500, e na terceira colocação ficou a academia Gracie Barra, que levou R$ 300.

Por município, Itacoatiara garantiu o 1° lugar, seguido de Manacapuru e, em terceiro lugar, ficou a cidade de Barreirinha.

Equipe Lucivam Araújo comemora a conquista do segundo lugar | Foto: Mauro Neto

Responsável pela academia que leva o seu nome, o professor Lucivam Araújo comemorou a conquista. "Estamos muito felizes pelo resultado. Mesmo com poucos atletas, conseguimos uma colocação bastante expressiva e pudemos participar de modo efetivo em todo o campeonato. Agora é comemorar este segundo lugar e continuar a preparação dos nossos lutadores", ressaltou.

Em constante evolução, Lucivam relembrou o resultado anterior e fez uma comparação. "No último campeonato ficamos em terceiro lugar e agora conquistamos o segundo. Somos um projeto social, que não tem recurso nenhum, então com a ajuda de pais e amigos, conseguimos esse feito, que é uma conquista enorme", afirmou.

*Com informações da assessoria