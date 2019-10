Santa Etelvina conquista Amazonense de Handebol Feminino Infantil

Manaus - Juntando a força da comunidade com talentos do esporte escolar, a equipe da Liga de Santa Etelvina/Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) João Braga venceu a Associação Atlético Amazonas/Ceti Sérgio Pessoa por 25 a 16 e conquistou o Campeonato Amazonense de Handebol Feminino Infantil. A decisão aconteceu na tarde do último sábado (12) no ginásio do Atlético Rio Negro Clube, no Centro de Manaus.

Sob o comando de Vitória, eleita melhor jogadora da partida, a Liga de Santa Etelvina não teve dificuldade para confirmar o título e a campanha invicta na competição. Em nenhum momento da final a taça foi ameaçada e o placar foi construído sem dificuldades.

Vitória foi eleita a melhor jogadora da partida | Foto: Emanuel Mendes Siqueira

“Apesar do número reduzido de equipes, tivemos uma boa campanha no campeonato e terminamos invictos. O nosso projeto trabalha com todas as categorias, do Infantil ao Adulto, e essa conquista é importante porque é dessa faixa etária que revelamos atletas para as categorias de cima. Estou bem satisfeito com o resultado, com o desempenho e a vitória, pois isso faz com que tenhamos boas perspectivas para o futuro”, comentou o técnico Rosinaldo Santos.

A equipe campeã amazonense esteve recentemente no Campeonato Brasileiro de Handebol Escolar, em Brasília. Entre os 28 participantes, o elenco manauara terminou na 15ª colocação.

Franca evolução

Embora tenha perdido a final do Amazonense, o técnico Alex Lima destacou o crescimento do esporte graças à parceria entre a Associação Atlético Amazonas e o Ceti Sérgio Pessoa. A escola desenvolve um total de 24 projetos e o handebol é uma das modalidades em franco crescimento entre os estudantes.

*Com informações da assessoria