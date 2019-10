Brasil é tri na Copa do Mundo de Vôlei no Japão

O terceiro título brasileiro na Copa do Mundo – os anteriores foram em 2003 e 2007 – foi conquistado nesta segunda | Foto: @FIVBVolleyball/Twitter

A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei garantiu nesta segunda-feira, 14, com antecipação de uma rodada, o título da Copa do Mundo. O troféu foi assegurado com uma vitória sobre o anfitrião Japão, por 3 sets a 1, com parciais de 25/17, 24/26, 25/14 e 27/25, na cidade de Hiroshima.

O atual campeão olímpico de Vôlei vai encerrar sua campanha contra a Itália, nesta terça, na tentativa de coroar a conquista com uma campanha invicta.

A Copa do Mundo de Vôlei é considerada a terceira maior competição da modalidade, atrás apenas dos Jogos Olímpicos e do Mundial – a seleção também soma três títulos nestes dois grandes eventos.

Copa do Mundo de Vôlei

O terceiro título brasileiro na Copa do Mundo – os anteriores foram em 2003 e 2007 – foi conquistado nesta segunda, faltando ainda um jogo para a seleção na competição, graças à grande campanha brasileira na disputa de pontos corridos. Foram 10 vitórias em 10 jogos, com apenas cinco sets perdidos no torneio até agora.