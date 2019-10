PSG confirma lesão de Neymar, que ficará longo tempo sem jogar

O Paris Saint-Germain informou, nesta segunda-feira (14), que Neymar ficará fora dos gramados por quatro semanas. O camisa 10 da Seleção foi substituído no amistoso contra a Nigéria, no último domingo, após lesão na coxa esquerda.

Antes mesmo de chegar em Paris, o craque do PSG já havia começado o tratamento para a recuperação da sua lesão. Neymar postou em seu Instagram uma foto com um aparelho no local afetado e escreveu, em inglês, "recuperação".

Neymar sentiu a coxa depois de uma arrancada por volta dos 10 minutos do primeiro tempo. O craque deixou o campo para a entrada de Coutinho e fez gelo ainda no banco de reservas.