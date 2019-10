Amazonense ganha dois ouros na Super Copa Brasil de Tênis de Mesa

O amazonense Alexandre Alfon, de 38 anos, contou com o apoio da Prefeitura de Manaus para conquistar dois ouros para o Estado na Super Copa Brasil de Tênis de Mesa, em Cuiabá, Mato Grosso. O paratleta conquistou as medalhas pelas disputas no paralímpico e convencional.

Alexandre enfrentou 10 partidas para se consagrar campeão nas duas categorias em que participou. Pela final do paraolímpico ele venceu o representante de São Paulo por 3 X 0 e pelo mesmo placar conquistou o ouro pelo convencional contra o oponente do Rio Grande do Sul.

“Gostaria de agradecer primeiro a Deus e a Prefeitura de Manaus pelo apoio para que eu pudesse representar o Estado nessa competição, que serviu como referencial para mostrar que eu estou no caminho certo com os meus treinamentos aqui em Manaus. E consegui trazer ótimos resultados para o Amazonas”, contou ele que também é campeão amazonense e do Para-Pan.

