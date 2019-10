Neymar já soma 23 problemas físicos desde que deixou o Santos

Neymar sofreu uma lesão muscular no jogo da seleção brasileira diante da Nigéria, no último domingo (13), e deverá ficar um mês afastado dos gramados, segundo estimativa do PSG após a realização de exames.



Caso cumpra esse prazo, Neymar completará quase 500 dias no departamento médico - 497 dias para ser mais preciso.

Desde quando chegou à Europa, em 2013, esse foi o 23º problema físico do atacante brasileiro. Já foram 81 jogos oficiais desfalcando Barcelona, PSG e seleção brasileira.

Vale lembrar que, no Santos, Neymar não sofreu qualquer lesão que o afastasse da equipe principal por longos períodos.