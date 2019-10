Delmo comenta boa fase do time de base do São Raimundo

Atacante marcou época no futebol amazonense | Foto: Divulgação

Manaus - Os apaixonados pelo futebol local certamente conhecem o nome Delmo Arcângelo Coelho Monteiro, popularmente conhecido apenas como "Delmo". O atacante, que impulsionou as torcidas amazonenses a lotarem arquibancadas no início do século 21, segue nos campos, mas agora do lado de fora.

O atacante viveu o auge do antigo estádio Vivaldo Lima, quando o São Raimundo lotava estádios durante a participação do clube na Série B do Campeonato Brasileiro, além de ter quebrado o recorde de gols no Estado. Atualmente cuidando das categorias de base do Tufão, o atleta concedeu entrevista exclusiva ao Portal EM TEMPO.

O auge do futebol local

O atleta conquistou quatro Campeonatos Amazonenses enquanto vestiu a camisa do São Raimundo, além de ter ajudado o clube a subir para a Série B do Brasileirão, após ficar atrás do Fluminense, ainda em 1999, ter participado do tricampeonato da Copa Norte e marcado mais de 170 gols pela carreira na equipe do Tufão.

Para o atacante, os feitos conquistados pelo clube estarão para sempre marcados na história. "Tudo que vivemos foi ótimo, pois realizamos uma bela apresentação do nosso futebol, não só no Brasil, como também nos países vizinhos, o que nos tornou conhecidos", disse o camisa 9.

Ano mágico

Foram 24 gols marcados no estadual pelo atacante em 2004 | Foto: Divulgação

Bons atacantes vivem de gol e costumam ter o auge técnico antes dos 30 anos de idade. Delmo veio para "fugir" dessa regra. No ano de 2004, quando tinha 30 anos, quebrou um recorde no futebol amazonense - que durava desde a década de 70.

Naquele ano, Delmo marcou 24 gols pelo Campeonato Amazonense enquanto defendeu a camisa do São Raimundo, quebrando a marca de 22 gols do atacante Lívio, que defendia a equipe do Rio Negro pelo estadual - quando estabeleceu esse recorde - número que até hoje nenhum jogador alcançou no futebol local.

O antigo recorde, de Lívio, foi quebrado em 19 de maio de 2004, na penúltima rodada da fase de grupos do amazonense. O gol de número 23 saiu em uma vitória contra o Nacional, onde o Tufão venceu por 1x0 e o atacante quebrou o recorde que durava desde 1976.

E o atleta poderia ter aumentado ainda mais a marca. No primeiro tempo da partida de ida das finais, contra o Grêmio Coariense, o atleta sofreu uma lesão nos músculos da perna direita, que o deixou de fora do resto do campeonato, o que impediu que o atleta aumentasse a marca.

Com os 90 minutos da partida de volta, além do segundo tempo da fatídica partida, o atleta acredita que ele poderia ter marcado mais gols, que aumentariam o já enorme feito realizado pelo atacante naquele ano.

Mudanças

Quando Manaus foi anunciada como sede da Copa do Mundo de 2014, o estádio Vivaldo Lima teve os os dias contados. Criado em 1970, o "Vivaldão" foi demolido para a criação da Arena da Amazônia. Para Delmo, apesar de terem "acabado" com o estádio, as histórias conquistadas lá ficam.

No "Vivaldão", atacante viveu os melhores momentos de sua carreira | Foto: Divulgação

"A demolição do Vivaldo Lima foi um episódio muito triste pois, com o fim do estádio, se foi uma história linda, onde foram obtidas muitas glórias, além, claro, de algumas tristezas. Apesar do fim do estádio, ficaram as histórias lindas que até hoje são contadas com muito entusiasmo e empolgação pelos aficionados do clube, com isso podendo ser considerado muito bom para mim", refletiu ele.

Delmo foi responsável por um dos melhores momentos do futebol local, quando os amazonenses enchiam os estádios e era disputada a Segunda Divisão. Após o rebaixamento do Tufão, em 2006, o futebol local entrou em declínio. Para o atacante, só existe uma forma de resgatar o futebol no estado.

Atualmente o agora ex-jogador cuida das categorias de base do São Raimundo. Por meio da atividade, ele vê a retomada do protagonismo amazônico no cenário do futebol brasileiro, seja no São Raimundo ou em outros clubes locais.

"A principal mudança que precisamos é um trabalho mais focado nas categorias de base dos clubes, pois delas que conseguiremos futuros atletas para o nosso futebol, que possam nos dar ganhos técnicos e financeiros", explicou Delmo.

Atacante hoje trabalha nas categorias de base do clube que o revelou para o mundo | Foto: Divulgação

A formação de jovens

Delmo busca, no trabalho com os jovens, repassar os conhecimentos obtidos ao longo de sua carreira. "Hoje ainda estou trabalhando com o futebol. Com o meu trabalho na base do São Raimundo, eu sigo tentando repassar para os garotos o que aprendi durante ao longo da minha caminhada no futebol", argumentou.

Para o atacante, além de buscar formar possíveis joias para o futuro do futebol local, o consagrado atleta se preocupa em formar pessoas, tendo isso como uma das maiores preocupações do jogador no dia a dia dos treinamentos no clube.

"Eu creio que fazendo o que venho realizando, focando nas categorias de base, estaremos fazendo uma contribuição, não só na construção e realização de sonhos dos jovens em se tornarem grandes jogadores de futebol, assim como na vida pessoal, para caso eles não se tornem jogadores, ao menos possam se tornar grandes homens", disse o atleta.

Com quase 15 anos de carreira, o atleta, mesmo permanecendo ligado ao futebol, tenta se desligar das imagens conquistadas nas quatro linhas. “Agora é apenas tocar a vida e passar o que eu aprendi para as outras gerações”, finalizou Delmo.