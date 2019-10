Brasil vence na estreia do vôlei feminino nos Jogos Mundiais Militares

A abertura oficial da sétima edição dos Jogos Mundiais Militares (JMM), na cidade de Wuhan, na Província de Hubei, na China, será na próxima sexta-feira (18), mas duas modalidades já começaram a disputa. Na noite de terça-feira (15), o vôlei brasileiro feminino estreou com pé direito contra o Canadá: venceu por 3 sets a 0, parciais de 25/12, 25/10 e 25/12. Já no futebol, o time masculino perdeu por 1 x 0 para o Bahrein, em jogo realizado na madrugada desta quarta-feira (16). O único gol do jogo foi marcado pelo alagoano Everton Mendonça, naturalizado barenita.

Na madrugada desta quinta-feira (17), às 4h (horário de Brasília) tem mais estreia brasileira: a equipe feminina de futebol entra em campo contra a Coréia do Norte. Depois, às 8h30, o time feminino de vôlei do Brasil volta à quadra, desta vez para enfrentar a China, time da casa.