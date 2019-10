Destaque no Manaus FC, Spice é promessa de título para o 'Tufão'

Atleta desembarcou no São Raimundo para buscar o acesso | Foto: Lucas Silva

Manaus - Thiago Spice, o "Xerife", viveu um Campeonato Brasileiro da Série D dos sonhos, garantindo o acesso a Série C do Campeonato Brasileiro com o vice-campeonato. Tornando-se referencia técnica do grupo no setor defensivo, o atleta acabou virando um xodó da torcida do Manaus Futebol Clube (FC).

Com o Manaus FC só voltando a disputar torneios em 2020, após o termino das competições, o clube optou por emprestar o defensor, para que o atleta pudesse manter a forma e seguir atuando pelo maior tempo possível. Para tal tarefa, o clube escolhido foi o São Raimundo Esporte Clube (EC), que disputa a Segunda Divisão do Campeonato Amazonense.

No Amazonas desde o ano de 2016, quando desembarcou no Fast Clube, o atleta se transferiu para o Manaus FC em 2019. Agora, pelo "Tufão", o clube terá seu terceiro clube no estado, onde espera um bom elenco. "Eu fiquei muito feliz com o acerto, por estar vestindo uma camisa de tanta tradição em nosso futebol. É uma equipe muito forte com bons jogadores", explicou.

Em alta por conta da boa campanha que o Manaus FC fez na Série D, o atleta encontrou sua valorização recebendo sondagem de outros clubes. "Tive propostas de outros clubes sim, mas escolhi o São Raimundo pela sua tradição, adquirida em sua história e pela sua torcida apaixonada", revelou o zagueiro.

Como um dos favoritos na competição, o São Raimundo espera terminar o ano com o acesso. "Minha expectativa é muito boa. Nós estamos com uma equipe muito forte, com certeza vamos em busca do acesso", reforçou Spice.

Para o Xerife, que teve em 2019 o tricampeonato Amazonense e o vice-campeonato da Série B, a próxima temporada será ainda melhor. "Espero que 2020 seja ainda melhor que a temporada de 2019, por isso vou trabalhar muito para que isso ocorra", finalizou.