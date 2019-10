O bom filho a casa torna: Hamilton está de volta ao Manaus FC

Manaus - Maior artilheiro da história do clube, tricampeão amazonense, uma das principais figuras do elenco que conquistou o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, ídolo da torcida e mais do que identificado com o Gavião do Norte, o meia-atacante Hamilton Soares de Sá, de 28 anos, está de volta ao Manaus para disputar sua quarta temporada consecutiva com a camisa esmeraldina. O vínculo do jogador é válido por uma temporada.

“Estou muito feliz em poder retornar ao Manaus, clube onde todos sempre me receberam de braços abertos, sou muito querido pela torcida e tenho uma identificação muito grande. Espero seguir escrevendo uma bela história com essa camisa, e que em 2020 possamos comemorar novas conquistas”, declarou o camisa 25.

Hamilton é natural de Manaus. Ele chegou ao Gavião em 2017, desde então caiu nas graças da torcida. Com 65 partidas, o meia é o quarto jogador que mais vestiu a camisa esmeraldina desde a fundação do clube. Quando o assunto é bola na rede, o atleta figura como o maior artilheiro da história do tricampeão amazonense, com 29 gols.

“Temos muito carinho pelo Hamilton. Juntos, fizemos uma parceria de sucesso, clube e atleta, ao longo das últimas três temporadas, e agora chegamos a um acordo para que ele siga conosco em 2020. É um jogador que tem a cara do Manaus, é adorado pela nossa torcida e, com certeza, vai nos ajudar a alcançar os objetivos traçados para a próxima temporada”, afirmou o presidente do Gavião, Luis Mitoso.

O camisa 25 é o 17º jogador confirmado para a próxima temporada. Além dele, a diretoria já anunciou os goleiros Jonathan, Bruno Saul e Gleibson, os laterais-direitos Igor Carvalho e Edvan, os zagueiros Thiago Spice, Patrick Borges e Luis Fernando, o lateral-esquerdo Caique, os volantes Derlan, Panda e Gilson Alves, o meia Diogo Dolem, além dos atacantes Rossini, Mateus Oliveira e Paulinho Simionato.

