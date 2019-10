Cliper mostra confiança para jogo com Amazonas pela Série B

O Cliper mostrou sua força para conseguir agora um resultado positivo | Foto: Divulgação

Manaus- Depois do resultado negativo na estreia diante do São Raimundo, mas com várias chances desperdiçadas durante a partida, o Cliper Clube, entra na reta final de preparação para jogo decisivo com Amazonas, pela segunda rodada do Campeonato Amazonense da Série B . O jogo será realizado neste sábado (19), às 18h, no estádio Ismael Benigno, a Colina, zona Oeste da cidade. Os treinos do Cliper são realizados no período vespertino, a partir das 15h, no campo do Osvaldo Frota, zona Norte da cidade.

De acordo com treinador Mazinho, o time vai promover uma mudança prevista, devido a expulsão do zagueiro Pastor na última partida, mas admitiu que deve fazer mais uma alteração. Para o comandante do Águia Dourada do P10, a equipe teve um desempenho muito bom na estreia, mas disse já analisou seu futuro adversário.

“Vamos ter que fazer uma alteração obrigatória, mas já temos a peça de reposição e vamos definir antes do jogo. Devemos fazer algumas alterações, mediante do que vimos do Amazonas. Temos jogadores que podemos mudar o jeito de jogar e aproveitar as chances que criamos na semana passada para concluir nesse jogo. A partida é decisiva e temos todas as condições de vencer, depois do que apresentamos na partida de estreia”, comentou.

Confiança

Com pelo menos duas chances claras perdidas no primeiro jogo, sem contar as outras jogadas contra o São Raimundo, o atacante Branco, mostra total confiança de que o Cliper mostrou sua força para conseguir agora um resultado positivo diante do Amazonas.

“Para nós esse jogo é uma decisão. Se a gente ganhar, depois podemos fazer mais duas vitórias, nós conseguimos nosso objetivo, porque o Amazonas vai se encontrar com São Raimundo. A gente sabe da qualidade do nosso adversário, mas mostramos com São Raimundo que temos condições de conseguir a vaga, e esperamos fazer isso no sábado”, declarou.

Mais jovem em relação ao seu companheiro no setor ofensivo, Napão, é outro jogador que está muito confiante, depois da boa atuação na estreia do campeonato, apesar da derrota. Para ele, é esquecer a partida com São Raimundo, e agora pensar apenas na vitória no sábado.

“Deixamos uma boa impressão na partida com São Raimundo, quem assistiu viu que o placar não condiz a realidade. Diante do Amazonas é tudo ou nada, porque temos que ganhar, pois só a vitória nos interessa. Empate ou derrota vamos ficar praticamente fora do campeonato. Estamos trabalhando firme, pensando apenas na preparação da equipe, mas vamos forte em busca da vitória”, contou.

*Com informações da assessoria