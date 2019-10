Vasco aposta na concentração para derrotar Internacional fora de casa

O Vasco enfrenta o Internacional no próximo domingo (20), a partir das 16h no estádio do Beira-Rio, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ocupando a 11ª posição da classificação com 34 pontos e nove vitórias, a situação atual é bem diferente da vivida quando as duas equipes se encontraram no primeiro turno. No dia 7 de junho o time carioca ainda não tinha vencido uma partida sequer na competição, era o lanterna com apenas 3 pontos em 7 confrontos. Depois de três rodadas sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, o Vasco já começava a dar sinais de recuperação dentro de campo.

Justamente contra o Inter veio a primeira vitória no Brasileirão. Desde então, mesmo com dificuldades de salários atrasados, o Vasco se mostrou uma equipe competitiva. A certeza do rebaixamento se transformou em esperança de vaga na Libertadores da América. O time está em uma boa fase, são duas vitórias consecutivas.

Até o atacante Ribamar, que chegou a ser afastado do elenco, ganhou música da torcida e vem decidindo partidas importantes, como contra a Chapecoense e o clássico com o Botafogo: “É muito importante a fase, estamos na reta final do campeonato. Agora precisamos pensar no grupo, trabalhar juntos, pois temos mais dois jogos difíceis e vamos buscar as vitórias fora de casa”.

Uma vitória sobre o Internacional neste domingo deixaria o Vasco vivo na luta por uma vaga na Libertadores. É o chamado “jogo de seis pontos” para o cruzmaltino. O colorado é sexto colocado, primeiro da zona de classificação para a competição mais importante da América do Sul. Se o Vasco vencer, a distância de 8 pontos para o G6 pode cair para 5, além de praticamente eliminar as chances de rebaixamento.

O volante Richard fala sobre a postura que o time deve adotar em Porto Alegre: “Acho que o maior ponto é repetir o que fizemos no começo do jogo contra o Botafogo. Entrar concentrado do início ao fim, aproveitar as oportunidades que tivermos, adquirir a estratégia que o Luxemburgo vai passar. Quando compramos a ideia dele, o grupo todo se sai bem, é um ponto positivo nosso. Se fizermos isso contra o Internacional, respeitando a equipe deles, tenho certeza de que vamos sair com três pontos”.

O técnico Vanderlei Luxemburgo praticamente não tem desfalques para o jogo de domingo. Dos atletas à disposição desde a chegada do treinador, não vai poder contar com o atacante Talles Magno, que defende a seleção sub-17, e provavelmente com Clayton, que tem uma lesão leve na coxa direita. O restante do elenco deve estar pronto para entrar em campo contra o Internacional.