Vídeo: Irmão de octacampeão mundial faz milagre na MotoGP 2

Piloto é líder da atual temporada da Moto 2 | Foto: Divulgação

O espanhol Álex Márquez, de 23 anos e irmão do octacampeão da Moto GP, Marc Márquez, foi quem roubou a cena nos treinos livres do GP do Japão, realizados neste sábado (19), mesmo com a pole position tendo sido marcada pelo italiano Luca Marin.

Com os treinos sendo marcados por fortes chuvas, ainda durante o treino livre - que antecede a pole position -, o piloto perdeu a traseira de sua moto por conta da pista molhada, chegando a ficar fora da moto até retomar o controle da mesma.

Fortes chuvas animaram os treinos da MOTOGP | Autor: Reprodução

Atualmente, o jovem piloto é líder da Moto2 mas não conseguiu se impor nos treinos. Na sessão classificatória, Luca Marini foi o primeiro, Augusto Fernández e Lorenzo Baldassarri fecharam os três primeiros, com Marquéz marcando o 4º tempo, 1s321 mais lento que o pole position.

Márquez atualmente tem 40 pontos de vantagem para o segundo colocado, o também espanhol Augusto Fernandez, faltando 4 corridas para acabar a temporada. O GP do Japão de Moto2 está marcado para o domingo, às 2h20 (de Brasília)