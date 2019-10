AM termina Olimpíadas TCs com 37 medalhas e em 2° no ranking geral

Amazonas fechou o torneio com 37 medalhas conquistadas | Foto:

Os servidores do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) finalizaram a participação nas Olimpíadas dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil (OTC), em Manaus, com mais de 37 medalhas.

O quantitativo de medalhas e resultados positivos na OTC Verde colocou o Amazonas em 2° lugar no ranking geral da competição, marcando o melhor desempenho da delegação amazonense em edições olímpicas. Em 2018, o AM ficou em 8° no ranking geral.

"Parabenizo os servidores da Corte de Contas pelo empenho nos jogos da OTC Verde. Defenderam muito bem o Estado, sem deixar de lado suas funções no TCE. Foi brilhante a participação", disse a presidente do TCE-AM, conselheira Yara Lins dos Santos.

Para o coordenador da OTC no Amazonas e servidor do TCE-AM, Vinicius Dantas, a OTC Verde foi um sucesso por marcar, acima de tudo, a confraternização entre os servidores.

"Conseguimos reunir servidores de todos os Tribunais de Contas do Brasil com um único intuito: fazer do esporte a nossa bandeira e confraternizarmos em um espírito de união. Por onde passei vi servidores se doando e jogando, visitando nosso Estado com suas famílias e parabenizando o TCE-AM pela organização dos jogos", disse Vinicius Dantas.

Pódio para o AM 23 vezes na reta final

Amazonenses foram destaques em várias modalidades esportivas | Foto: Divulgação

Apenas neste final de semana, os atletas do Amazonas subiram ao pódio 23 vezes.

Os destaques ficaram com as modalidades coletivas, entre elas, Vôlei, Basquete, Futsal, Futebol, Boliche e Dominó.

No Dominó, a dupla masculina formada pelos servidores Mozart Aguiar Júnior e Frankney Serruya jogou por cerca de 12 horas para conquistar o ouro. Já as servidoras Priscila Simões e Elisabethe de Carvalho subiram ao lugar mais alto do pódio depois de aliarem agilidade e estratégia para vencer a dupla do Tribunal de Contas da União (TCU).

Na sexta-feira (18), os atletas do AM conquistaram 17 medalhas: foram sete medalhas na Natação (uma de bronze, três de ouro, duas de prata e uma de bronze); quatro no jiu jitsu (três de ouro e uma de prata); três no Vôlei de Praia masculino (uma de ouro, uma de prata e uma de bronze); dois bronzes no Futsal masculino nas categorias master e sênior; e uma de prata no Tênis de Mesa.

Neste sábado (19), o time Futebol Senior do Amazonas perdeu para a equipe do TCE do Rio Grande do Sul e ficou com a prata.

O futsal foi uma das modalidades em que o estado se fez representado | Foto: Divulgação

O mesmo duelo foi marcado pelo time de Futebol Master. Novamente o AM perdeu para o RS e ficou com outra prata.

O primeiro ouro do dia veio com o time feminino de Basquete que iniciou a sequência de vitórias das seleções amazonenses. Depois de um jogo acirrado contra o time do TCM de São Paulo, a seleção amazonense garantiu o lugar mais alto no pódio e emocionou a torcida que lotou o Ginásio Poliesportivo Renê Monteiro.

Já o time masculino da modalidade não teve a mesma sorte e acabou perdendo o ouro para a equipe do Tribunal de Contas da União (TCU).

A tarde de sábado foi marcada por disputas dignas de finais de campeonato. No Futsal Feminino, a seleção do Amazonas fez um jogo duro com a seleção do TCE de Rio Grande do Sul - de quem perderam por 1x0 no início da competição.

O primeiro tempo foi acirrado e finalizou sem gols. Tudo indicava que a disputa iria para os pênaltis, mas após uma roubada de bola e uma arrancada da servidora do Amazonas, Paula Amles, o TCE-AM abriu o placar no minuto final da partida.

Mesmo vencendo, o time amazonense continuou buacando o ataque, mas finalizou a disputa em 1x0, garantindo o ouro.

"É uma emoção muito grande ser a responsável pelo gol da vitória, mas nada disso seria possível sem o esforço do time todo. Treinamos muito e lutamos muito até o final para conquistarmos esse título. Foi resultado do trabalho árduo de uma equipe inteira", disse Paula Amles.

No Vôlei, equipe amazonense levou a medalha de ouro | Foto: Divulgação

Uma hora depois, no Renê Monteiro, a equipe amazonense de Vôlei Masculino tirou o fôlego da torcida em um jogo eletrizante contra o TCE do Rio de Janeiro e venceu garantindo mais um ouro para o Amazonas.

A próxima edição das Olimpíadas dos Tribunais de Contas acontecerá em Natal, no Rio Grande do Norte, em outubro de 2020.