Denis Maranhão revela que retorno ao 'Tufão' foi uma questão de honra

Atacante retornou ao clube após o bom desempenho individual em 2018 | Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Manaus - O São Raimundo Esporte Clube, que já viveu seus dias de glórias e chegou a frequentar por sete anos a Série B do Campeonato Brasileiro até o ano de 2006, atualmente luta para retomar à elite do futebol local. Após ser rebaixado na Série B do Brasileiro, o clube foi ladeira a baixo, chegando ao fundo do poço em 2017 e novamente em 2018, quando foi rebaixado pela segunda vez no Campeonato Amazonense.

E um dos nomes que o clube aposta para retornar à primeira divisão estadual é o de um velho conhecido da torcida do Tufão, o atacante Denis Maranhão - que jogou a Série A do estadual com o clube em 2018, tendo sido artilheiro da equipe, com 4 gols, na campanha que culminou no rebaixamento do clube.

Chegada ao clube

Ainda em 2018, o atacante marcou 4 gols em 8 jogos pelo time | Foto: Reprodução/ Redes Sociais

O atleta havia feito a maior parte de sua carreira jogando por equipes do Maranhão (MA) quando desembarcou no Estado, no ano de 2018. Com gols e muita entrega, o atacante logo caiu nas graças da torcida, mesmo com o rebaixamento sendo confirmado ao final daquele ano. Para 2019, o retorno com o sonho de devolver o clube à elite motiva o atleta.

Como fazia parte do grupo que acabou rebaixado em 2018 para a segundinha, o atacante se sentiu em débito com o clube para essa temporada. "Meu retorno ao São Raimundo foi uma questão de honra porque estive na campanha do rebaixamento em 2018, quando infelizmente ocorreu o rebaixamento e eu precisei voltar para colocar o clube no lugar que ele merece", explicou o atacante.

No último jogo, na vitória contra o Cliper por 1x0, o atacante saiu do banco de reservas para dar a vitória ao Tufão. Mesmo com o gol marcado, o atleta ressaltou o longo período que teve fora dos gramados antes do novo acerto.

"Quando me ofereceram o retorno, não pensei duas vezes, pois me identifiquei. Um clube que me abraçou e eu quero ajudar da melhor forma possível. Fico feliz por ter marcado o primeiro gol nessa fase após o longo período afastado dos gramados. Fico lisonjeado, pois é muito importante, para quem joga na frente, estar marcando gols, com os 3 pontos sendo o mais importante, para que possamos brigar pelo título e pelo acesso", disse Maranhão.

Atacante recebendo instruções de Paulo Morgado, atual treinador do Tufão | Foto: Divulgação

As dificuldades do futebol local

Denis viveu altos e baixos atuando pelo São Raimundo. Foi o artilheiro do clube no Amazonense, mas acabou rebaixado. Para ele, o apoio da torcida é tanto, mesmo com as dificuldades, que faz com que os atletas se doem ainda mais para atingir os objetivos.

"O ano do centenário não foi dos melhores mas a torcida é apaixonada pelo clube, com eles ajudando da melhor forma possível para levantarmos o clube. É dever de todo jogador doar ao máximo para ajudar o clube. É uma gratidão estar jogando em um time como esse", comentou Denis.

Ainda sobre a torcida, o atacante elogiou a entrega dos membros, mesmo com a má fase do Tufão. "Futebol no Amazonas, com todas as dificuldades, não é fácil. Mas, graças a essa torcida apaixonada, com esses caras sendo loucos por esse clube, só podemos dar a eles o desempenho que merecem", argumentou.

A Série B Amazonense

Atacante quase abandonou o futebol e agora busca retomar o tempo perdido | Foto: Divulgação

O São Raimundo é um dos favoritos na competição, por conta do investimento. E após uma quase aposentadoria precoce, o atacante busca uma boa temporada e um bom desempenho coletivo. "A minha expectativa é de fazermos um bom campeonato. Tive propostas para sair do país no começo da temporada e desanimei quando elas não deram certo, com o futebol ficando um pouco de lado por conta disso. Voltei, quero recuperar a forma, fazer uma boa temporada e os gols são consequência do trabalho", revelou ele.

Um bom atacante sempre será cobrado por gols. Mas, para Maranhão, o bom desempenho coletivo sobrepõe o desempenho individual. "Se vier a artilharia, será ótimo para minha carreira, mas eu só quero ajudar o cube, sendo artilheiro ou não, apenas buscando o acesso. Eu prefiro subir do que ser artilheiro", argumentou.

O jogador busca devolver o clube as glórias e espera estar com o elenco quando os bons momentos chegarem | Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Mesmo jogando longe dos grandes holofotes do futebol nacional, o atacante ainda mantém as esperanças de brilhar nos grandes centros esportivos. "Ainda não estou no auge da minha carreira, pelo menos não me considero. Sinto pouca dificuldade fisicamente, por conta do longo tempo parado, mas quero estar jogando bem e sonho em chegar na Série A ou até mesmo ir para fora. Sonhar é bom, ainda mais com voos maiores", refletiu Denis.



Pensando no futuro, mesmo que com contrato, o atacante não sabe como ficará seu futuro, com o clube tendo a preferência. "Para 2020, tenho propostas, que analisarei ao final do campeonato e é ter paciência, pois o futuro a Deus pertence. Quero focar aqui, dar o acesso e depois pensar no futuro, aqui ou em outro clube, comigo querendo permanecer no clube. É pensar na Série B, pois nada está ganho, e após garantir o acesso, poder analisar as situações", finalizou.