Arena Gamer movimenta o cenário de E-Sports em Manaus

Manaus – Jogar videogame deixou de ser brincadeira casual da infância e se tornou uma febre mundial, o Brasil já conta com 75,7 milhões de jogadores apaixonados pelos mais variados estilos de games. Essa e outras estimativas calculadas pela PricewaterhouseCoopers, também chamada PwC, uma prestadora de auditoria e consultoria mundial, apontam uma movimentação de aproximadamente US$ 1,5 bilhão em negócios no país.

Esse cenário levou o empresário Janderson de Deus e um sócio a transformarem a “Player Games”, uma loja convencional de game criada há sete anos, a uma configuração mais competitiva do espaço, criando há cerca de dois anos duas unidades no formato Arena 5x5 - o formato mais utilizado em competições do "E-Sports".

Diferente das Lan Houses convencionais, a Arena Gamer tem proposito de oferecer ao usuário uma experiência imersiva no jogo | Foto: Leonardo Mota

“Essa ideia surgiu para estimular os adeptos a jogarem com máquinas modernas e com especificações apropriadas aos jogos. Recebemos até 900 pessoas por mês e temos equipes que treinam para os torneios internos e externos”, afirma Janderson.

Diferente das Lan Houses convencionais, a Arena Gamer tem propósito de oferecer ao usuário uma experiência imersiva no jogo. A internet de alta velocidade aliada a monitores, fones, teclados criados para jogadores e computadores com processadores de alta capacidade garantem uma partida sem travamento ou interrupções na execução da tarefa.

O proprietário Janderson explica como a importância desse aparato atrai mais visitantes e cria uma boa reputação entre gamers da cidade. “Nos tornamos uma referência de Arena Gamer em Manaus. Recebemos Players e narradores famosos de fora do Estado, que foram indicados a vir aqui. Montamos até um stand para autógrafos e fotos nessa ocasião”, ressalta.

Player Games - Videogame - Jogadores de Manaus - Foto Leonardo Mota | Foto:

Paixão e influência

Para o Player Amaury Segadilha, de 26 anos, frequentador da Arena Gamer, a paixão por jogos sempre esteve presente e com o passar do tempo se modernizou com a chegada de novas plataformas. “Sempre joguei desde criança, quando ganhei o Super Nintendo e fui avançando pelos consoles até chegar no computador, a plataforma que mais jogo atualmente”.

Amaury Segadilha, Player de LoL | Foto: Leonardo Mota

O jovem revela que não tem um jogo preferido, podendo variar os estilos de games e personagens. Quanto a jogar em equipe, Amaury conta que conheceu os companheiros na Arena, demonstrando o lado sociável dos E-Games. “Gosto de vários jogos e não fico muito preso a um específico, sobre a classe de personagens, eu prefiro o Tank, que é um tipo de herói que suporta mais golpes sem sofrer e causa muito dano para o time. Os colegas com quem jogo conheci aqui. Temos um time bom e uma atmosfera bem legal”, revela.



Brunna Cristina, jogadora casual de games | Foto: Leonardo Mota

Brunna Cristina, estudante de biologia, conta que os games são levados a nível de descontração e que foi influenciada pelo namorado, Amaury, a conhecer a Arena Gamer. “Recentemente jogo por indicação do meu namorado, que curte bastante League of Legends, e por causa dele acabei tomando gosto, mas prefiro jogar GTA, por diversão mesmo, sem muito objetivo”, finaliza.

Flamengo

De olho no crescimento do segmento, empresários e marcas têm investido nos esportes eletrônicos, do E-Sports, que atraíram até mesmo clube de futebol no Brasil. Times como Flamengo, Corinthians e Santos já possuem equipes nos torneios eletrônicos e essa entrada de grandes nomes do cenário esportivo também estimula a incorporação de outros clubes de portes pequenos e médios no seguimento.

Time inicial do Flamengo no League Of Legends | Foto: Divulgação

O Flamengo é o exemplo bem-sucedido no E-Sports ao aliar a paixão pelo clube com a competitividade das modalidades disputadas nas partidas. Os jogos são assistidos nas arenas gamers, espaços projetados para os times competirem as partidas em computadores de alto desempenho, com direito a uniforme, narração, torcida e gritaria.



Na Arena, as partidas são transmitidas ao vivo pelo YouTube, jogos como League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), FIFA, Pro Evolution Soccer (PES) e Rainbow Six Siege são alguns exemplos de games disputados em equipe ou de modo individual.

Gamers se reúnem para disputar partidas em grupo | Foto: Leonardo Mota

O time rubro negro entrou nos E-Sports em 2017 e mantém uma equipe que disputa competições nacionais como o Campeonato Brasileiro de League Of Legends (CBLoL). O clube coleciona três vice-campeonatos nas três competições da organizadas Riot Games, empresa idealizadora do jogo e já disputou torneios como o 1º Split do Circuito Desafiante 2018, o 2º Split do CBLoL 2018 e o 1º Split do CBLoL 2019. No ranking mundial de E-games, o Brasil ocupa a 13ª colocação do setor, sendo o 1º lugar entre os latinos americanos.