Atletas internacionais vão abrilhantar Rio Negro Challenge Amazônia

Manaus - A natação de águas abertas, em Manaus, vai fechar o ano de 2019 com um evento de tirar o fôlego. Trata-se do Rio Negro Challenge Amazônia, que acontece dias 7 e 8 de dezembro na praia do Complexo Turístico Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. Tradicional do calendário esportivo, essa é a quinta edição do evento, que este ano vai contar com um time de peso. Isso porque, 10 atletas de cinco diferentes países vão encarar 8,5 quilômetros do mais extenso rio de água negra do mundo, ao disputarem a Travessia Almirante Tamandaré.

Para o evento, estão confirmados os atletas Paula Ruiz, Maria Vilas, Maria Claro e Guillem Pujol da Espanha. De Portugal vem Angélica André, enquanto que do Equador o representante será Esteban Enderica. Diretamente do Peru, virá Maria Alejandra Bramont e Alonso Castro. A França vai brigar pelo pódio com Axel Reymon e Fernando Ponte será o defensor do Brasil.

Dona do recorde nacional absoluto e seis pódios nos Campeonatos Nacionais pelo clube Fluvial Portuense, Angelica André vem pela segunda vez para o evento na capital amazonense. A atleta estreou no evento em dezembro de 2018, encarando a Almirante Tamandaré e vencendo a prova em 02h10min19seg.

O Rio Negro Challenge ocorre sempre no mês de dezembro | Foto: Alcides Neto/Divulgação

"Essa prova foi muito importante para mim, devido a água quente que não estou acostumada, foi uma superação mesmo. Foi realmente muito bom nadar em Manaus, adquirir experiência e fiquei satisfeita com o resultado”, destacou Angélica.

Representante do Brasil e um dos grandes atletas referências do esporte no país, Fernando Ponte, do Grêmio Náutico União, terá a missão de dar alegria à Casa. Se depender das conquistas que coleciona, a disputa com os demais países promete muitas emoções. O campeão brasileiro soma o título do 5° lugar na prova de 5km no Mundial FINA de Águas Abertas, melhor resultado do Brasil na história da prova, além da medalha de bronze na sexta etapa do Fina Marathon Swim World Series, realizado no Canadá.

"Vamos ter a nata da natação no Amazonas, pois teremos grandes nomes da natação internacional, que figuram nas principais competições do mundo, como também os técnicos desses atletas, que são extremamente renomados", disse o organizador do evento, Pierre Gadelha.

Pierre ainda fez questão de frisar que a disputa dos atletas profissionais vai fazer parte da categoria Elite da Almirante Tamandaré, com largada às 7h30, enquanto que os demais participantes da prova participarão da categoria Amador com início às 7h40.

Uma das provas será disputada em 8,5 quilômetros | Foto: Alcides Neto/Divulgação

Intercâmbio

De acordo com Pierre Gadelha, o evento ainda terá mais surpresas que prometem agradar os praticantes da modalidade, oferecendo uma prova com competitividade internacional e que serve de intercâmbio para os nadadores amadores que participarão. A expectativa é que mais de 100 atletas, de diversos estados do País, participem do desafio.

"Temos atletas de referência no Amazonas e em todo Norte do País que vão participar do desafio, mas muitos também que enxergam a prova como uma possibilidade de criar experiência, ver de perto o desempenho de profissionais e aprender. Estamos felizes de como o evento vem crescendo e provando seu valor localmente, nacionalmente e, agora, até internacionalmente. Isso é bom para todos, não só para a natação em águas abertas, mas para o turismo esportivo, para a economia do nosso Estado", ressaltou Pierre.

Provas do Rio Negro Challenge

As inscrições para o Rio Negro Challenge Amazônia estão abertas e podem ser feitas pelo www.rionegrochallenge.com.br. Ao todo, o desafio engloba seis provas, sendo: Rio Negro Champions, Relay 3x500, Maratona Aquática de 500m, 1,5km e 3km, além da Travessia Almirante Tamandaré. A Relay é a única que acontece dia 07/12/2019, com largada no Píer do Tropical, às 7h30. As demais ocorrem no dia 08/12/2019, com largada na Ponta Negra, a partir das 7h30.