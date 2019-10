Prefeitura entrega 64ª academia ao ar livre na gestão Arthur Neto

Manaus - Os moradores da zona Leste de Manaus receberam nesta segunda-feira, 21/10, a 64ª academia ao ar livre da cidade entregue pela gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto. O equipamento esportivo foi inaugurado pelo titular da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), João Carlos, e pela secretária municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Conceição Sampaio, na rua 15, esquina com a rua 22, no bairro São José 3.

Foram instalados seis tipos de equipamentos com acessibilidade para prática esportiva, além de placas explicativas. O espaço conta também com área de playground para o lazer da criançada.

“Essa é a 12ª academia da zona Leste, que é uma zona longa e merece um apoio extenso. É mais uma forma de levar atividades físicas para que os moradores se incentivem e saiam do sedentarismo. É a nossa forma, como determina o prefeito Arthur Neto, de contribuir com o bem-estar da população”, ressaltou João Carlos Mello, secretário da Semjel.

A obra foi realizada por meio de emenda parlamentar do vereador Sassá da Construção Civil (PT). “O prefeito Arthur Neto sabe da importância do parlamento e isso faz com que a gestão dele se torne cada vez mais qualificada com o apoio da Câmara Municipal. Ao respeitar as emendas parlamentares quem ganha é a comunidade, como com essa academia ao ar livre, mais um espaço para nos ajudar no combate contra a obesidade”, destacou a secretária da Semasc, Conceição Sampaio.

Ao lado de uma quadra, a nova academia é mais uma opção para os moradores, que receberam e se comprometeram em cuidar do novo espaço público. “Vai ser um espaço muito bem utilizado pela população. Agradeço ao prefeito e aos secretários, pois aqui era uma área que não estava sendo usada e agora recebe uma academia linda, que a comunidade se compromete em manter em bom estado” afirmou o morador Samuel Soares.

As academias ao ar livre são construídas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e administradas pela Semjel.

*Com informações da assessoria