Após empate, Amazonas FC foca no próximo desafio pela Série B

Clube luta pelo acesso em sua primeira competição oficial | Foto: Divulgação

O elenco do Amazonas FC se reapresentou na manhã desta segunda-feira (21) após o empate, por 0 a 0 contra o Cliper, no último sábado (19), no estádio Ismael Benigno, pelo Campeonato Amazonense Série B.

Os atletas treinaram em dois períodos, pela manhã, o grupo realizou um trabalho físico na academia, na parte da tarde, o técnico Ricardo Lecheva comandou o primeiro treino tático com bola visando o confronto de sábado contra o São Raimundo.

Com 4 pontos ganhos, o aurinegro da zona leste ocupa a 1° posição da Série B e busca sua segunda vitória dentro do campeonato amazonense série B contra o time do São Raimundo no próximo sábado (26), às 18hs, no estádio Ismael Benigno.

Amanhã, o grupo volta às atividades, em dois períodos. Pela manhã, o elenco treina no campo do Km 30 às 8h30min. No turno da tarde, às 16hs, com elenco completo no Km 30.

*Com informações da assessoria