Vídeo: Arthur anuncia Velódromo e Quadra de Tênis orçados em R$ 2,7 mi

Prefeito prepara grande festa para o aniversário de Manaus | Foto: Alex Pazuello/ Semcom

Manaus - Às vésperas dos 350 anos da capital amazonense, a Prefeitura de Manaus preparou diversos eventos comemorativos, como corridas e outras atrações em prol do entretenimento e da qualidade de vida dos amazonenses. Além disso, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), anunciou a construção do primeiro velódromo da capital amazonense, para os amantes do esporte sobre duas rodas com o uso de bicicleta.

Durante o lançamento do "Viradão Esportivo", que foi idealizado para as comemorações do aniversário de Manaus, que contará com a Corrida Internacional Cidade de Manaus e a corrida ciclística Manaus 24h Bike Race, Arthur revelou o planejamento para o novo centro esportivo.

"Faremos um velódromo no bairro Compensa, Zona Oeste. Já está tudo alinhado e será gigantesco. Tenho meu lado fofoqueiro e eu já não aguentava mais esse segredo. No local, também teremos uma quadra de tênis, já está sendo licitado e suas obras terão duração de cinco meses, com orçamento de R$ 2,7 milhões", revelou o prefeito.

Ainda de acordo com o prefeito, as iniciativas buscam dar uma nova cara à capital amazonense. "Esperamos que essas iniciativas coloquem Manaus na rota do turismo esportivo. Para essa edição, focamos na proteção e segurança dos competidores, para tirarmos 10 nesse quesito e para que possamos fazer um bom evento. Não podemos deixar os competidores correrem nenhum risco", finalizou.

Os eventos

Para essa edição da corrida Cidade de Manaus, serão disponibilizadas 3 mil vagas, mil a mais em relação a última edição, divididas entre as categorias: geral, pessoas com deficiência (PcD), servidores e doadores de sangue - uma novidade nessa edição.

As inscrições podem ser feitas no site semjel.manaus.gov.br e as doações serão aceitas no Hemoam, até as 12h de quarta-feira (23), com os doadores recebendo um comprovante para retirarem seus kits de prova.

Já a corrida Bike Race, que terá duração de 24h, acontece nos dias 26 e 27, e será um desafio para 150 ciclistas, que pedalarão por um complexo de 9km montado para o evento.

Para o titular da Semjel (Secretária de Juventude, Esporte e Lazer), João Carlos dos Santos Mello, a realização da corrida é gratificante. É uma felicidade enorme poder fazer e falar de esporte para um povo que gosta tanto de atividades físicas, com os eventos sendo realizados na data comemorativa dos 350 de Manaus", finalizou.

Para a titular da Secretaria da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Conceição Sampaio, o momento é de agradecer ao prefeito Arthur Virgílio Neto. "Comemorar os 350 anos de Manaus é uma data muito importante, pela data e pela nossa população. Espero que nessa semana possamos lembrar toda a gestão que o prefeito vem fazendo, para que nossa cidade tenha hoje números muito positivos em todas as suas áreas", finalizou.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Patrícia de Paula / TV Em Tempo