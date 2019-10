Amazonas participa da Abertura dos Jogos Universitários Brasileiros

Atletas de todos os lugares se reuniram para representar seus estados e ver acesa a chama da maior competição universitária do país e da América Latina, os Jogos Universitários Brasileiros | Foto: Divulgação

Manaus - O Amazonas participou, na noite de segunda-feira (21), da abertura da etapa final dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), que aconteceu no Centro Pan-Americano de Judô, em Salvador, na Bahia. Os jogos serão realizados até o domingo (27) na capital baiana. A delegação amazonense, que conta com 98 atletas de oito modalidades, recebeu apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, que concedeu parte das passagens aéreas para a competição nacional. Ao som de uma banda regional, atletas de todos os lugares se reuniram para representar seus estados e ver acesa a chama da maior competição universitária do país e da América Latina, os Jogos Universitários Brasileiros.

Nesta terça-feira (22) já iniciaram as competições, que envolvem atletas universitários de todo o país. Os atletas amazonenses participarão de disputas nas modalidades voleibol, basquete, futsal, handebol, vôlei de praia, judô, karatê e natação.

Em 2019, na fase final dos JUBs, 3.500 participantes dos 26 estados da Federação e do Distrito Federal, entre eles alunos-atletas e técnicos de 199 instituições de ensino, compõem a festa do esporte universitário. Ao todo serão 13 modalidades disputadas, como basquete, basquete 3x3, cheerleading, e-games (Fifa e League of Legends), futsal, handebol, judô, karatê, natação, vôlei, vôlei de quadra e acadêmico.

Para a vice-presidente do Regional Norte da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) e presidente da Federação Amazonense Universitária de Desporto (Faud), Lilian Valente, as expectativas para as disputas são as melhores.

“Neste ano em que a Faud completa 60 anos, temos um excelente número de atletas amazonenses disputando os Jogos Universitários, e isso é algo maravilhoso. Acredito que teremos excelentes resultados e, se Deus quiser, sairemos com conquistas em todas as modalidades”.

Estreia

Pela primeira vez participando da competição, o judoca do Amazonas, Francisco Max, de 18 anos, falou sobre a expectativa para os jogos. “Já participei várias vezes dos Jogos Escolares, e este ano é minha estreia nos Jogos Universitários. Sei que a pressão e o nível técnico dos atletas são maiores, mas espero representar bem o Amazonas e poder levar para casa mais uma conquista”, afirmou ele, que é estudante de Biomedicina, da Faculdade Metropolitana de Manaus (Fametro).