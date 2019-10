Manaus FC: um time para torcer nos 350 anos da capital amazonense

Torcedores voltaram a frequentar o principal estádio da cidade em apoio ao Manaus FC | Foto: Divulgação

Manaus - O futebol amazonense, enfim, começa a ver dias melhores no horizonte. Após anos amargos e nas últimas divisões nacionais, em 2019 o Estado pôde ver um clube local conseguir o acesso. O responsável? O Manaus Futebol Clube (FC) criado em 2013, com o acesso garantido em uma data emblemática, no ano que a capital do maior estado da federação completa 350 anos.

Após uma eliminação em 2018 para a equipe paraense do Imperatriz, jogando em casa, o clube amazonense manteve a base e buscou reforço com peças pontuais para a última temporada, como o treinador Wellington Fajardo.

O resultado dessa junção foi o melhor possível. Com públicos recordes na Arena da Amazônia, totalizando 44.896 torcedores na grande decisão, contra o Brusque (SC), o clube devolveu aos amazonenses o prazer em torcer pelo futebol local.

Antes do público recorde, o clube já havia colocado 44.121 no duelo contra o Caxias do Sul (RS), onde os amazonenses mostraram pela primeira vez o seu amor pelo novo clube queridinho dos manauaras, em duelo válido pelas quartas de final.

O bom momento do Manaus FC devolveu os torcedores aos estádios | Foto: Divulgação

Em um ano tão emblemático como a comemoração dos 350 anos da capital, um clube com o mesmo nome da cidade conseguiu dar a mesma esperança esportiva que há tempos outros clubes locais buscavam, com a "invasão Manaus FC" ocorrendo em decorrência do bom desempenho do clube.

Com a boa campanha, o Manaus Futebol Clube encerrou a participação na Série D com média de mais de 10 mil torcedores por jogo, ao longo das oito partidas decisivas realizadas pelo clube na competição.

A onda Manaus FC

Faixas, bandeiras, estádios lotados, torcidas organizadas e até mesmo a paixão tatuada na pele marcaram o novo momento do "queridinho" dos amazonenses, que retribuiu todo o apoio com o inédito vice-campeonato do Campeonato Brasileiro da Série D este ano.

O caso mais emblemático foi o torcedor Caio Melo, de 23 anos, que eternizou o clube em sua pele após o acesso para a Série C, tendo essa sido a sua promessa por uma temporada de sucesso do clube.

De acordo com o torcedor, a promessa foi alinhada antes mesmo do início da Série D. "Eu fiz a promessa durante o amazonense. Tinha uma vontade antiga, pois tive amor à primeira vista com o clube”, revela Melo.

Teve até torcedor que eternizou a paixão na pele | Foto: Leonardo Mota

Durante a partida que confirmou o acesso do Manaus, o torcedor contou que não conteve a emoção. "Sinceramente, eu acreditava que não reverteria o placar adverso e buscaria o acesso, estava desacreditado. Quando o Rossini fez o primeiro gol, eu fui aos prantos [não segurei o choro]. Quando os outros dois saíram, eu chorei feito criança”, relatou o torcedor.

Para ele, o bom momento vivido pelo clube do Manaus pode resgatar o amor dos amazonenses pelo futebol local. “Eu acho importante demais que o torcedor amazonense siga apoiando e indo ao estádio, para colocarmos o futebol amazonense no eixo. Assim como a geração do meu pai teve o São Raimundo em 1999, eu tenho o Manaus 20 anos depois, crendo no acesso do clube até mesmo à Série A do Brasileirão”, reforça o jovem.

Para o estudante universitário Lucas Sena, essa é a hora do apoio maior começar. "Fazia muito tempo que um time amazonense não tinha uma campanha tão boa como o Manaus realizou. Espero que desta vez as grandes empresas patrocinem o nosso esporte local, que tanto carece de apoio. Afinal, os nossos clubes estão começando a mostrar que não estão de brincadeira", comentou.

O universitário Lucas Peixoto garantiu que o feito do clube ficará marcado para sempre. "A campanha foi de extrema importância e, com certeza, histórica. Claro que o título era algo que todo mundo queria, mas o acesso já é importantíssimo para atrair novos olhares para os nossos clubes - sobretudo visando patrocínios", argumentou.

Apoio da torcida

O clube terminou o Campeonato Brasileiro da Série D com média de 12.757 torcedores ao longo da campanha, o que gerou uma média de renda bruta de R$268.229,38, sem contar os descontos devidos feitos com a renda, ao longo dos 16 jogos da campanha.

Dos valores que ficaram ao clube, o Manaus Futebol Clube teve média de R$158.619,55 de renda líquida por partida, ou seja, dos valores que ficaram para o clube após os devidos descontos necessários realizados.

Os aficionados pelo futebol local foram o 12º jogador do clube na campanha que terminou com o vice histórico da Série D | Foto: Divulgação

Com isso, o clube arrecadou, apenas com a torcida R$2.537.912‬ somando todos os jogos da Série D, impulsionados pelas rendas dos duelos contra o Caxias (RS) e Brusque (RS), que levaram mais de 44 torcedores aos estádios, além dos 15 mil que apoiaram o Manaus nas semifinais, contra a Jacuipense (BA).

Ligações com o Estado

Luis Mitoso, um dos fundadores e atual presidente do clube, foi um dos visionários que criaram um clube local com o apego todo voltado para a região, como revelou logo após o acesso.

"Quando o Manaus surgiu, com uma nova história, do zero, foi pensado em criar um apelo, que foi botar um nome sugestivo, Manaus ou Amazonas, até para resgatar algo que estava esquecido no futebol, sem projeção", revelou Mitoso.



Mas os apelos com a cidade não param no nome do clube e a identificação se faz presente até mesmo no escudo do Gavião. "Foi um toque de pensamento bem legal. Escolhemos no escudo algo que representava a cidade. Escolhemos o que temos de mais importante, culturalmente falando o Teatro Amazonas. Então, comecei a desenhar o escudo pela cúpula do teatro", lembra o presidente do clube.

Por fim, o mascote do clube foi definido seguindo a tendência de escolherem itens que tivessem relações com a região. "Escolhemos o Gavião Real, uma ave de rapina que habita a nossa floresta e é um animal predador", justifica Luis.

Para 2020, fica a esperança dos estádios seguirem lotados para apoio aos clubes locais | Foto: Divulgação

O olhar de quem vem de fora

O treinador do tão sonhado acesso, Wellington Fajardo, veio de Minas Gerais para a árdua missão, com a cidade ganhando seu coração em pouco tempo.

A cidade de Manaus, que eu não conhecia e pude conhecer e trabalhar por seis meses, me fez perceber o quanto ela é encantadora, além de ser muito moderna e privilegiada com tantas belezas naturais. Quem tiver a oportunidade, tem que conhecer a capital", comentou o treinador.

Para Fajardo, o feito do Manaus FC em uma data tão histórica para a cidade fez o amor pelo amazonense pelo esporte local se tornar ainda mais presente. "Nessa data dos 350 anos, histórica, conseguimos ajudar alegrando a população com esse acesso tão esperado. Eu fico muito honrado de ter participado desse momento tão esperado e desejado por todos. Deixo meus parabéns à cidade e torço para que o clube possa trazer ainda mais sucesso e alegria aos habitantes nas próximas temporadas", finalizou.