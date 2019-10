Vôlei feminino estreia com vitória nas competições do JUBs

O time amazonense estreou com vitória no campeonato | Foto: Mauro Neto/Sejel

Manaus - O primeiro dia de competições da etapa final dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) que está sendo realizada na cidade de Salvador, na Bahia, começou com vitória do Amazonas nesta terça-feira (22). O time de voleibol feminino do Centro Integrado de Ensino Superior do Amazonas (Ciesa) venceu a equipe da Faculdade Alfredo Nasser (Unifan), de Goiânia, por 3 sets a 1.

Com parciais de 25 a 16, 25 a 17, 15 a 25 e 25 a 19, o vôlei feminino manteve a superiodade e conquistou o seu espaço impondo ritmo ao jogo.

Para o técnico da equipe, Ângelo Nascimento, o time teve um excelente volume de jogo, o que rendeu bastante e ajudou no resultado positivo.

“Sempre falo para as meninas que ataque faz ponto e defesa ganha jogo. Então, em nossa primeira partida, pudemos fazer ambos e garantimos a vitória nesse primeiro desafio”, explicou ele, que já prepara a equipe para o próximo duelo, contra o time do Ceará.

Próximas disputas

Na quarta-feira (23/10), continuam as disputas nas modalidades coletivas, com estreias das equipes amazonenses nas modalidades handebol masculino, futsal feminino, basquete feminino, voleibol masculino e vôlei de praia, em ambos os naipes. Além disso, terão início os duelos de karatê e judô, e a natação.

A competição é organizada pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) e está sendo realizada no período de 21 a 28 de outubro.

*Com informações da assessoria