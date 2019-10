Manaus contrata meia Janeudo, campeão brasileiro de 2018

O vínculo do jogador com o Gavião do Norte é válido por uma temporada. | Foto: Divulgação

Titular absoluto na campanha do título da Série D do Campeonato Brasileiro conquistado pelo Ferroviário em 2018 e dono da camisa 10 do time cearense nas últimas duas temporadas, o meia Janeudo é o novo reforço do Manaus Futebol Clube para 2020. O vínculo do jogador com o Gavião do Norte é válido por uma temporada.

“Estou muito feliz em acertar com o Manaus, em poder fazer parte dessa linda história que está sendo escrita. Espero que em 2020 o clube siga trilhando esse caminho vitorioso, com o qual quero colaborar da melhor maneira possível. É uma equipe que vem em ascensão, fazendo grandes campanhas nos torneios que disputa. Vou lutar para que possamos conquistar o tetracampeonato amazonense e o acesso à Série B”, disse o atleta.

Janeudo Oliveira Santos tem 29 anos e é natural de Juazeiro do Norte (CE). Nas últimas duas temporadas com a camisa do Ferrão, ele atuou 82 vezes e marcou 15 gols. Em seu currículo, o meia também acumula passagens por Iraty-PR, Crateús-CE, Icasa-CE, Juazeiro-CE, Bahia de Feira-BA, Guarani de Juazeiro-CE, Quixadá-CE, Crato-CE, Santa Cruz-RN, Barbalha-CE, Maranhão-MA, Coruripe-AL, Alto Santo-CE, Botafogo-PB, Fluminense de Feira-BA e Campinense-PB.

“É um jogador com as características que estávamos buscando. Não foi uma negociação fácil, tivemos alguns concorrentes, outros grandes clubes que também estavam interessado no atleta, mas ele gostou do projeto que apresentamos e escolheu vestir a nossa camisa. Esperamos que ele venha para somar com os demais jogadores e nos ajude a alcançar os objetivos traçados pelo clube para o ano que vem”, declarou o presidente do tricampeão amazonense, Luis Mitoso.

Com Janeudo, o elenco do time esmeraldino chega a 19 jogadores confirmados para a próxima temporada. Além dele, a diretoria já anunciou os goleiros Jonathan, Bruno Saul e Gleibson, os laterais-direitos Igor Carvalho e Edvan, os zagueiros Thiago Spice, Patrick Borges e Luis Fernando, o lateral-esquerdo Caique, os volantes Derlan, Panda, Gilson Alves e Felipe Baiano, os meias Diogo Dolem e Hamilton, além dos atacantes Rossini, Mateus Oliveira e Paulinho Simionato.