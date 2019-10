FAF começa a planejar o Campeonato Amazonense de 2020

O Manaus Futebol Clube defenderá a sua dinastia no futebol local | Foto: JanaÍlton Falcão/ Manaus FC

Na próxima terça-feira (29), a Federação Amazonense de Futebol (FAF) começa a discutir a realização do Campeonato Amazonense de Futebol de 2020, na primeira reunião do Conselho Técnico para a discussão do Regulamento Específico e tabela de jogos do Série A.

O primeiro encontro da federação com os clubes será realizado na sede da FAF, no Centro, Zona Sul de Manaus, às 15 horas. A entidade enviou convite para os presidentes dos seis clubes já confirmados na competição: Manaus FC, Fast, Nacional, Princesa, Penarol e Iranduba.

Para 2020, a competição contará com 8 participantes. Além dos 6 confirmados, 2 clubes que hoje estão na Segunda Divisão do Campeonato Amazonense também irão compor o torneio, com o acesso sendo a premiação para o campeão e o vice da Série B local.

De acordo com o calendário da CBF, divulgado recentemente, os campeonatos estaduais devem ocorrer a partir do dia 22 de janeiro até o dia 26 de abril.