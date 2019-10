O novo 'Vivaldão': Arena da Amazônia busca retomar glórias do passado

Vivaldo Lima e Arena da Amazônia, lado a lado pelo futebol local | Foto: Divulgação/ Arte: Desirée Souza

Manaus - O futebol amazonense já viveu glórias, decepções, vitórias e derrotas. Para tantas emoções, dois palcos norteiam a memória do torcedor amazonense. O saudoso estádio Vivaldo Lima, o "Vivaldão", e a Arena da Amazônia, que substituiu o estádio após quatro décadas contribuindo para a história do futebol local.

Criado em 1970, o Vivaldão viveu acessos, dinastias, goleadas e derrotas marcantes. Na maioria das vezes, tudo acontecia com a casa cheia e amazonenses sendo a força extra que os clubes precisavam para os duelos.

O fim do antigo estádio começou em meados de 2009, com a escolha da capital amazonense para ser uma das sub-sedes da Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil. A extinção também foi atrelada ao rebaixamento do São Raimundo, em 2006, e da já ultrapassada e deteriorada estrutura física, que foram fatores significativos para que o Governo optasse pela demolição do estádio e a construção da Arena da Amazônia.

A queda definitiva do estádio Vivaldão veio em outubro de 2010, quando a demolição foi confirmada e as obras para a Arena tiveram início. A partir daí, as histórias conquistadas permaneceram apenas na memória dos amazonenses.

Os estádios

Estádio Vivaldo Lima após a reforma | Foto: Reprodução/ Baú Velho

O Vivaldo Lima foi o percursor de uma era de "ouro" vivida pelo futebol local, quando nossos clubes frequentavam as divisões de elite do futebol brasileiro, recebia adversários internacionais e parava a cidade para acompanhar os jogos realizados em casa.

O nome escolhido para o estádio foi uma homenagem a um grande incentivador do esporte no Estado. O médico, advogado, professor e deputado federal Vivaldo Lima foi uma das maiores figuras do esporte no Amazonas, onde figurou por vários clubes locais.

Criação do estádio, ainda em obras na década de 60 | Foto: Divulgação

Em homenagem a quem tanto fez pelo esporte, o nome de Vivaldo Lima foi atribuído ao estádio que foi construído em Manaus na década de 60. O projeto do arquiteto Severiano Mário Porto ganhou o Prêmio Nacional de Arquitetura de 1966.

Os primeiros embates de forma oficial no estádio foram marcados pelo clássico RioNal, entre Rio Negro e Nacional. O primeiro jogo contou com a vitória do Rio Negro por 2x1, em 7 de março de 1970, em duelo válido pelo Troféu Danilo Areosa, com um bom público - o número exato não foi divulgado - se fazendo presente.

A revanche ocorreu em 26 de setembro do mesmo ano, com 40 mil pessoas assistindo o empate entre os clubes, que na época era a maior rivalidade da região diante de um estádio a altura das torcidas.

Era comum nos jogos locais os estádios ficarem lotados | Foto: Divulgação

O primeiro clube internacional a jogar no Vivaldão foi o Futebol Clube Porto, de Portugal, que fez dois amistosos contra o Nacional e o Fast Clube, pouco mais de um ano e meio da construção do estádio. No primeiro jogo, os portugueses venceram por 3x2 o Nacional. No segundo jogo, contra o Fast, o clube de Portugal venceu por 3x1, em duelo assistido por quase 40 mil torcedores.

Seleção Brasileira

Até mesmo a amarelinha deu o ar de graça no saudoso Vivaldo Lima, tendo realizado 5 jogos no antigo estádio e tendo saído invicta, com 4 vitórias e um empate. O primeiro jogo foi em 5 de abril de 1970, na inauguração do estádio, onde a Seleção Brasileira venceu a Seleção Amazonense por 4x1.

Depois disso, três amistosos contra Colômbia, Croácia e Bósnia e Herzegovina, tendo vencido por 3x1, empatado em 1x1 e vencido por 1x0, respectivamente. O último jogo no estádio foi em 2003, contra o Equador, nas eliminatórias da Copa do Mundo, onde o Brasil venceu por 1x0.

Maiores públicos

Maior público do antigo Vivaldo Lima, em jogo realizado entre Fast (AM) e Cosmoa (EUA) | Foto: Divulgação/ Blog do Futebol Amazonense

O Vivaldo Lima tinha em si uma aura de "caldeirão". Os maiores públicos foram entre Fast e Cosmos, equipe onde o Rei Pelé atuou posteriormente, que levou 56.950 torcedores ao estádio e terminou empatado em 0x0. Logo atrás, o São Raimundo, o Tufão da Colina, levou 55.185 torcedores para o duelo contra o Fluminense, válido pela Série C de 1999, em um outro empate 0x0.

Fecha o Top-3 o duelo entre São Raimundo e Sampaio Correa, válido pela Copa Norte (MA), onde 47.211 torcedores assistiram à vitória dos Maranhenses por 2x1. Entre os amazonenses, o maior público foi entre um Rio Negro e São Raimundo, que levou 47.188 ao Vivaldão, com o Tufão da Colina vencendo por 3x1.

Arena da Amazônia

Estádio foi construído pensando na Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil | Foto: Divulgação

Em 31 de maio, com a escolha de Manaus para subsede da Copa, a arena começou a sair do papel. As obras tiveram início em outro de 2010 com custo de R$ 669,5 milhões. Em 9 de março de 2014, o novo estádio foi entregue, ainda com 97,59 % das obras concluídas.

O jogo inaugural foi entre Nacional e Remo (PA), em duelo válido pela Copa Verde, em que aproximadamente 20 mil torcedores viram o empate em 2x2 entre as equipes, que culminou na eliminação dos amazonenses da competição.

A moderna arena de Copa do Mundo criou um novo momento no futebol da região. Outrora renegado, o Amazonas passou a ser bem visto pelos clubes de fora da região, que por muitos anos foram responsáveis pelos maiores públicos do estádio.

Recordes

O maior público da história da Arena, no duelo entre Brusque (SC) e Manaus Futebol Clube (FC) | Foto: JanaÍlton Falcão/ Manaus FC

A Arena da Amazônia, oficialmente, tem capacidade para 44 mil pessoas, número que por vezes foi quebrado. A última vez que isso ocorreu foi no duelo entre Manaus Futebol Clube (FC) e Brusque (SC), no mês de agosto de 2019, e que levou 44.896 torcedores ao estádio, em duelo válido pela grande final da Série D, momento de maior destaque da curta vida da arena.

Antes deste duelo, o maior público era o do clássico carioca Vasco e Flamengo, em partida válida pelo Campeonato Carioca de 2016, que levou 44.419 torcedores ao estádio, terminando com a vitória cruz-maltina por 2x0.

Fechando o Top-3, novamente o Manaus FC, que encantou a torcida na temporada 2019. Em partida válida pelas quartas de final da Série D, quando levou 44.121 para o duelo decisivo contra o Caxias do Sul (RS), que culminou no acesso dos amazonenses após a vitória manauense por 3x0.

Em 2019, enfim, a Arena da Amazônia ganhou públicos a sua altura | Foto: Josemar Antunes

Eventos internacionais

Sendo uma arena moderna, o estádio passou a ser visado para torneios internacionais, tendo recebido a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, com a Seleção Brasileira tendo dado a primeira aparição no estádio nessa oportunidade.

Durante a Copa do Mundo, o local recebeu as seleções da Inglaterra, Itália, Camarões, Croácia, Estados Unidos, Portugal, Honduras e Suíça, com o craque português Cristiano Ronaldo sendo a grande atração da cidade durante a época.

Na Copa, o maior público foi de 40.122, entre Suíça e Honduras, que terminou 3x0 para os suíços. O menor público registrado foi entre Inglaterra e Itália, onde os 39.800 amazonenses viram os italianos saírem vitoriosos por 2x1.

A Seleção Canarinho já se fez presente no novo templo do futebol local | Foto: Divulgação

Além da Copa, Manaus também recebeu os Jogos Olímpicos em 2016. Por aqui desembarcaram Suécia, Colômbia, Nigéria e Japão pelo futebol masculino e Africa do Sul, Colômbia, Estados Unidos e a nossa Seleção Brasileira pelo feminino.

Durante o torneio, o maior público ficou entre Brasil e Africa do Sul, que levou 38.415 torcedores ao estádio, em duelo que terminou empatado. O menor público ficou por conta de Suécia e Nigéria, que levou 23.892 torcedores ao estádio e terminou com a Nigéria vencendo por 1x0.

Quem viveu os dois momentos

Delmo, em sua despedida na Arena da Amazônia | Foto: Isabella Pina

Para Delmo, artilheiro do São Raimundo que brilhou no Vivaldão e fez a despedida dos gramados na Arena da Amazônia, conta que, apesar do fim do maior palco da carreira, vê com esperança a chance de ressurgir a boa base do futebol local por meio dos bons feitos dos clubes locais.

"A demolição do Vivaldo Lima foi um episódio muito triste pois, com o fim do estádio, se foi uma história linda, onde foram obtidas muitas glórias, além, claro, de algumas tristezas. Apesar do fim do estádio, ficaram as histórias lindas que até hoje são contadas com muito entusiasmo e empolgação pelos aficionados do clube, com isso podendo ser considerado muito bom para mim", refletiu ele.

Para o torcedor do São Raimundo, Lucas Marinho, apesar de toda a modernidade e beleza da Arena da Amazônia, ainda não se compara com o finado Vivaldo Lima. "Eu prefiro o Vivaldão. Entendo a importância da Arena e da modernidade, mas perdeu-se o espirito. A arena ainda não tem história, pensando no futebol amazonense, com o Vivaldão tendo glórias maiores", explicou.

Estádios lotavam e os clubes costumavam parar a cidade de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus já viveu tempos áureos, chegando a parar a cidade em dias de jogos, como revela Lucas. "A movimentação dependia da importância do jogo. Por vezes a cidade parava, literalmente, principalmente na Constantino Nery. Durante os jogos da Série B, era um movimento intenso, a média era entre 10 e 15 mil e era muito bacana ver a movimentação na cidade", finalizou.

Para a professora e doutora Derlei Macêdo, a elitização do estádio acabou por afastar o público antigo. "O Vivaldão era mais tradicional, um local mais simples, onde as pessoas frequentavam muito mais antes dessa tal modernização. Pelo custo menor, os jogos locais eram realizados com mais frequência. O nome em homenagem ao Vivaldo Lima não deveria deixar de ser lembrado. Não gostei da mudança no nome e nem em terem demolido o nosso antigo templo", finalizou.