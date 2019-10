Arena Combat The Jungle será neste sábado (26)

Evento será realizado na quadra da Escola de Samba Grande Família, no bairro São José Operário. | Foto: Divulgação

Manaus - Acontece no próximo sábado (26), a partir das 19h, a 16ª edição do Arena Combat The Jungle, evento de luta que conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, e será realizado na quadra da Escola de Samba Grande Família, no bairro São José Operário, zona leste.

O evento, realizado pela Pro Fit Studio Training e terá 18 grandes duelos, sendo 15 lutas de Grappling (solo, jiu-jitsu sem quimono) e três de Strikers (pancada solta, sem agarrado). A premiação será entregue pelas musas da competição Jaqueline Souza e Greyce Nária.



Os organizadores esperam contar com a participação do publico no apoio aos competidores, como afirmou o coordenador Ivan Viana. “Esta será a melhor de todas as edições. Onde contaremos com as melhores lutas, os melhores atletas e agora com os novos parceiros”.

Segundo Viana, revelar novos talentos, principalmente atletas vindos da periferia e mostrar que Manaus é um celeiro de bons atletas é o principal objetivo do campeonato.

Referência em todo o Estado, o campeão mundial João Ferreira tem a luta mais esperada. Ele, que se mantém invicto nas últimas quatro edições do torneio, falou sobre a expectativa este ano. “Estou treinando muito pra esse evento, onde darei o meu máximo e minha expectativa é de acabar o mais rápido possível a minha luta, espero ter a finalização mas rápida do arena e me manter com o titulo”.

Os passaportes para o Arena Combat The Jungle poderão ser adquiridos no dia do evento, ou e dois pontos de vendas: Maromba Suplementos, na Avenida Autaz Mirim, 5369, bairro São José Operário e na Barbearia e Choperia Dom Prieto, no bairro Nova Esperança, atrás do DB Ponta Negra. Outras informações podem ser obtidas pelo WhatsApp 99299-6258.





